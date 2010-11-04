«Зачет» по финансам поставили себе 75% россиян

Исследовательский центр портала Superjob.ru провел опрос на предмет финансовой грамотности россиян. Оказалось, что более половины экономически активных жителей нашей страны - 55% - оценивают свой уровень финансовой грамотности как средний, еще 20% считают себя отлично подкованными во всем, что касается учета личных доходов.

Умение планировать и грамотно распределять личные доходы и расходы, вне всяких сомнений, является крайне полезным навыком. По мнению 20% экономически активных россиян, их уровень финансовой грамотности можно назвать высоким.

Мужчин, уверенных в своей компетентности в данном вопросе, несколько больше, чем женщин (23% против 16%).

Кроме того, чаще отлично подкованные в финансовых вопросах граждане встречаются среди респондентов 35-44 лет (29%), а также среди опрошенных, зарабатывающих более 45 тысяч рублей в месяц (32%).

Однако, согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), наглядно видно, что, несмотря на небольшое улучшение, пока еще большинству населения недостает финансовой грамотности. Например, только 4-5% жителей знает, как банк должен раскрывать стоимость кредита. 46% полагают, что данные должны быть в рублях и указываться за весь период кредитования, а 28% не могут этого сказать даже приблизительно.

Средним свой уровень финансовой грамотности считают 55% россиян. По мнению некоторых из них, чтобы более успешно распоряжаться деньгами и вести домашний бюджет, им необходимы соответствующие знания: «Возможно, их можно повысить с помощью дополнительного образования»; «По складу ума я гуманитарий, мне сложно что-то планировать - у меня все спонтанно».

Но несмотря на то, что большинство россиян считают себя в большей или меньшей степени финансово грамотными людьми, около четверти респондентов (26%) не имеют привычки вести учет личных доходов и расходов и не планируют бюджет. «Было бы что учитывать, а когда нет, то и учитывать нечего», - комментируют они. Как правило, смысла в учете расходов не видят молодые респонденты в возрасте до 24 лет (30%), а также опрошенные с уровнем дохода менее 25 тысяч рублей в месяц (29%).

Время от времени отслеживают свои траты 43% россиян. Ещe 28% делают это постоянно: «Уже три года ежедневно записываю абсолютно все траты и поступления».

Особой щепетильностью в данном вопросе отличаются представители старшего поколения, а также респонденты, ежемесячный доход которых превышает 45 тысяч рублей (по 37%).

Впрочем, еще несколько лет назад мало кто из держателей кредитных карт понимал, что такое «грейс-период», сегодня этот термин больше никого не удивляет. Можно надеяться, что в дальнейшем «грамотных» людей, которые готовы активно пользоваться банковскими услугами и с их помощью планировать свой бюджет, будет все больше. Почти каждый десятый участник опроса (11%) назвал свой уровень финансовой грамотности низким. Чаще других этот вариант выбирали респонденты старше 45 лет (15%).

И лишь 9% россиян рассчитывают свой бюджет на длительный срок (более года), ещe 21% участников исследования вообще не планируют будущие доходы и расходы: «Нет предмета для планирования»; «Не успеешь получить зарплату, как всe уже потрачено, какое уж здесь планирование...»