Особенности ипотечного кредитования

Круглый стол, посвященный проблемам использования материнского семейного капитала (МСК), состоялся в Издательской компании «Золотой Рог» при участии Отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Приморскому краю, Азиатско-Тихоокеанского Банка, ВТБ24, Дальневосточного банка, Примсоцбанка, Россельхозбанка, ТрансКредитБанка и Дальневосточного ипотечного центра.

Светлана Сидорова, начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Приморскому краю:

- С января прошлого года Пенсионный фонд России независимо от даты рождения ребенка, а значит достижения им 3-х летнего возраста, приступил к перечислению материнского (семейного) капитала (МСК) в счет погашения кредитных займов на приобретение жилья. На сегодняшний день с кредитными договорами в Приморское отделение Пенсионного фонда уже обратились 1524 человека. В основном решения имеют положительный характер, в итоге в течение 2-х месяцев, с даты подачи заявления от мамочки, деньги поступают в счет банка, где был оформлен ипотечный договор.

Но вопросы, с которыми мы столкнулись, действительно заслуживают того, чтобы их вынести на общее обсуждение. Именно они становятся препятствием для перечисления материнского капитала в счет погашения долга за кредит. У нас уже есть несколько судебных прецедентов с владелицами материнского капитала: фонд отказывал в перечислении средств, т.к. в качестве цели кредита в договоре были указаны "неотложные нужды". В таких случаях банки пытаются помочь своим клиентам и предоставляют в наш адрес заявление от заемщиков – обладателей средствами МСК о том, что кредит был использован на покупку жилья. Обращаю внимание, что юридической основы такое заявление не имеет, поэтому мы его не можем рассматривать как основополагающее. Договор изначально должен быть оформлен как ипотечный, где прямо указана цель кредита – покупка жилья.

В последнее время к нам поступает много вопросов от молодых семей, желающих улучшить свои жилищные условия. В таких семьях, как правило, мама сидит с двумя маленькими детьми, и работает лишь папа, получая, прямо скажем, не большую зарплату. "Да, у нас есть сертификат на материнский капитал, и через 2 месяца пенсионный фонд перечислит в банк средства", - такие доводы приводят семьи на консультации в банках, но подобные утверждения роли не играют. Им просто отказывают в ипотечных кредитах. А значит, возникает закономерный вопрос к банкам: почему так выходит, и какой, социальный класс по уровню доходов может обратиться в банк и получить ипотечный кредит с использованием материнского капитала?

Второй вопрос не менее злободневный – банки по-прежнему не хотят рассматривать материнский капитал в качестве первоначального взноса. Это также большая проблема.

Яна Мальцева:

-Золотой Рог неоднократно проводил анализ ипотечных предложений банков с использованием материнского капитала. Доход семьи должен составлять не менее 60-70 тыс. руб., для того, чтобы оформить кредит на 1 млн. руб. Банки, к сожалению, не рассматривают МСК как основу кредитоспособности.

Мария ВОРОБЬЕВА, заместитель начальника управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк":

- Сегодня подсчитывала сумму дохода для кредита в 2 млн руб.: требуемый ежемесячный доход в итоге составил 45 -50 тыс. руб., в зависимости от выбранной ипотечной программы. Не надо забывать, что сейчас банки отменили комиссии и т.д. Но давайте рассмотрим вопрос, когда заемщику не хватает дохода для оформления большой суммы кредита, и поможет ли в данном случае материнский капитал. В первую очередь я хотела бы обратиться к статистике банка. За 2010 г. число граждан, погашающих ипотечный кредит с помощью материнского капитала, стало больше примерно на 30%. И это не заслуга банка, мы нигде специально не рекламируем такую возможность. Информацию доносят СМИ, Пенсионный фонд, на сайте фонда есть «волшебный» буклет, где указано какие документы и в какие сроки необходимо предоставить, чтобы воспользоваться МСК. Столкнувшись с официальной информацией, люди стали обсуждать вопрос использования МСК и в интернет-форумах.

Светлана Сидорова:

- Но не надо забывать и про положительные стороны. Одной из причин увеличения процента обращений за МСК является действующие на сегодня условия по ипотечным договорам, оформленным до 31 декабря 2010 г.

Мария Воробьева:

- Относительно данных условий у Примсоцбанка также есть вопрос – в настоящий момент банк запускает совместную с АИЖК программу, в которой материнский капитал используется в качестве первоначального взноса. В итоге если мы, например, завтра принимаем решение о выдаче кредита, которое действует три месяца. Хорошо, если наши заемщики уложатся в сроки и возьмут кредит в 2010 г. Возникает вопрос – как быть остальным, которые не успели оформить договор ипотеки?

Людмила УЛАНОВА, начальник отдела ипотечного кредитования ОО " Владивостокский" филиала №2754 ВТБ24 (ЗАО):

- На самом деле, на сегодня большая часть людей, желающая использовать МСК в ипотеке, имеют детей до трех лет. Поэтому вопрос, который подняли на этой встрече, действительно актуален. Как быть после 2010 г. тем семьям, где деткам не исполнилось три года, ждать еще несколько лет для оформления ипотеки (особенно, если они решат ее использовать как первый взнос?

Светлана Сидорова:

- Оплатить кредит, взятый на улучшение жилищных условий, средствами материнского капитала можно и не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Главное условие – договор с банком должен быть заключен до 31 декабря 2010г. Эта антикризисная мера действует с 2009 года и будет продолжена. Но распространяется она на кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, заключенные, как я уже говорила, до 31 декабря 2010г. Правда, в 2011 году в семьях, получивших сертификаты на МСК в 2007г., многим деткам исполнится три года, и эта проблема решится сама собой, т.к. если семья оформит кредит в банке и обратится с заявлением о распоряжении материнским капиталом, Пенсионный фонд в обязательном порядке направит эти средства на погашение кредита.

Яна Мальцева:

- Как мы услышали, воспользовались МСК для погашения ипотеки более 1,5 тыс. семей, т.е. нашу с вами информационную работу надо активизировать более чем в десять раз. Как в этом случае банки ведут себя, может быть им не выгодно получать задолженность по ипотеке раньше срока. Наверняка существуют моратории?

Мария Воробьева:

- По некоторым программам мы отменили мораторий в принципе. Но если ранее кредит выдан с мораторием 3-6 мес., он не распространяется на погашение кредита за счет государственных субсидий, в том числе для средств МСК. Кстати, есть примеры, когда средства МСК приходят из Пенсионного фонда ранее заявленных 2-х месяцев. Кроме того, если "капитал" используется в качестве первоначального взноса, то нет необходимости страховать риск "невозварата" кредита (1,5-2% от его суммы).

Людмила ГОРОБЕЦ, начальник отдела ипотечного кредитования ОАО "Дальневосточный ипотечный центр":

- В этом году число заявок на получение займа с учетом материнского капитала существенно увеличилось. Ипотечная программа "материнский капитал" допускает привлечение до четырех созаемщиков. Кроме того, снизилась процентная ставка.

В основном материнский капитал используется для досрочного погашения ипотечного займа. Например, наш заемщик взял в 2007 году порядка 2 млн руб. на покупку жилого дома в Надеждинском районе. В семье родился второй ребенок, и в этом году за счет средств материнского капитала погасила часть займа. Сумма ежемесячного платежа по ипотеке теперь на 5 тыс. руб. меньше.

Мы рассматриваем материнский капитал и в качестве первоначального взноса для приобретения жилья. Но в этом случае заемщику нужно найти продавца, который согласится ждать эти деньги от Пенсионного фонда в течение месяца. К сожалению, это не всегда возможно.

Средняя сумма ипотечного займа с привлечением средств материнского капитала в этом году составила до 1 млн руб. При этом по классическим ипотечным

Елена РУСАНОВА, ведущий менеджер группы розничных продаж Филиала АТБ в г. Владивосток:

- Мы недавно вернулись к ипотечному продукту и стараемся внимательно изучить все нюансы применения МСК в ипотеке. Наши клиенты также находятся в стадии размышления: когда, и в какой мере использовать материнский капитал. Сегодня же большой процент наших клиентов составляют молодые семьи, которые в основном оформляют в ипотеку "гостинки" или однокомнатные квартиры.

Дмитрий КОНОВАЛОВ, главный менеджер Центра ипотечного кредитования:

- Наш банк также в 2010 г. возобновил выдачу ипотечных кредитов совместно с АИЖК. Уже сегодня наблюдаем динамику обращений наших заемщиков, желающих погасить ипотеку с помощью ипотечного капитала. Хотелось бы вернуться к вопросу использования МСК как первоначального взноса после принятия банком положительного решения для заемщика. Закон предусматривает такую возможность, не указывает конкретные гарантии. По нашему мнению материнский капитал различные понятия. Как быть в этом случае банкам?

Людмила Уланова:

- Здесь вопрос не к государству, а вопрос ко всем нам, коллегам по рынку – когда же банки начнут рассматривать материнский капитал как первоначальный взнос или смогут предложить специальные программы? Уже сказали, что в ипотечных программах АИЖК такая программа присутствует. В ВТБ 24 также анонсировали аналогичную программу 6 месяцев тому назад, вскоре (вероятно, октябре) она будет представлена клиентам как действующая. Мы все прекрасно знаем, что это государственные деньги, и они будут гарантировано перечислены. Честно говоря, я удивлена озвученному сроку в 2 мес., клиенты нашего банка, правильно оформившие все документы, в течение одного месяца получают средства МСК на ипотечный счет.

Светлана Сидорова:

- Разумеется. Мы указываем 2 месяца как максимальный срок перечисления.

Людмила Уланова:

- Крайне важный момент – учет МСК в качестве дополнительного дохода для увеличения суммы кредита. Полагаю, что это дело времени. Здесь прозвучал вопрос, как относятся банки к тому, что ипотека за счет МСК будет погашена раньше. В ВТБ 24 стараемся подойти к нуждам клиента наиболее лояльно, поэтому оформляем подчас ипотеку по сумме равную материнскому капиталу – 350 тыс. руб. Люди, конечно же, хотят воспользоваться этим бонусом от государства, и, получая кредит в течение месяца, гасят его МСК, это вполне нормальное явление, нормальная практика, и мы понимаем клиента.

Вместе с тем, даже образованные люди, которые столкнулись с вопросом использования МСК, не всегда четко понимают механизм. Во многом это вопрос финансовой грамотности. Многие из 29 тыс. приморцев, которые не воспользовались МСК, при лучшем разъяснении вопроса, смогли бы это сделать, купить квартиры, улучшить свои жилищные условия. Скажем, семья, живущая в однокомнатной квартире, вполне может ее продать и за счет материнского капитала приобрести трехкомнатную. А случается так, что с рождением ребенка появляется масса хлопот, семье некому вовремя подсказать, как ей поступить. 343 тыс. руб. окажутся очень существенными. Конечно же, ценовой расклад на недвижимость в Приморье нельзя сравнивать с другими регионами России, где на эти деньги можно купить целый дом. Но как весомый вклад в покупку квартиры большего размера вполне возможно.

Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель группы по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения ПФР по Приморскому краю:

- Мы проводим разъяснительную работу. Заинтересованные родители могут найти весь материал о материнском семейном капитале на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), можно позвонить по справочному телефону 498600 в краевое Отделение, можно задать вопрос на постоянную рубрику портала "Владмама" и мы ответим на любой вопрос. Информацию про использованию материнского капитала часто дают СМИ. Кроме того, в органах ЗАГС, лечебных учреждениях, роддомах есть наша полиграфическая продукция, а наружную рекламу про МСК можно увидеть на улицах Владивостока.

Мария Воробьева:

-В 2010 г. также наблюдаем тенденцию снижения минимальной суммы ипотечного кредита, которая прежде составляла от 1 млн руб. и выше. Заемщики стали оформлять договоры на 300- 500 тыс. руб., в целом до 1 млн. руб. Это происходит именно потому, что многие клиенты стали улучшать свои жилищные условия за счет МСК: "гостинки" меняют на однокомнатные, однокомнатные на двухкомнатные квартиры. Это как раз говорит о том, что клиент достаточно информирован.

Людмила Уланова:

- В любом случае даже в Западной Сибири, Свердловской области, Новосибирске, объем ипотечных кредитов, оформленных на минимальные суммы 300-500 тыс. руб., гораздо больше. Значит, люди получают больше возможностей для вложения денег, которые гарантирует им государство. Надеемся, что и в крае заемщиков, информированных о своих правах, станет больше. Хотя многих по-прежнему сдерживает высокая стоимость жилья в городах Приморья.

Татьяна ТРИБЕЛЬ, главный бухгалтер-начальник отдела казначейства Отделения ПФР по Приморскому краю:

- Обсуждая стоимость квадратного метра, мы часто забываем о том, что Приморский край, это не только – Владивосток. В Пенсионном фонде зафиксировано немало примеров, когда жилье на средства МСК приобреталось в Анучино, Арсеньеве, Лучегорске. В этих районах люди могут не просто улучшить жилищные условия, а напрямую решить жилищный вопрос, купив дом. Не все желают иметь недвижимость в центральных городах, а покупают дом в районе и живут там.

Светлана Сидорова:

- Хотя там также возникают проблемы с оформлением кредита. В том же Анучино сложно найти высокооплачиваемую работу для подтверждения дохода, особенно, когда мамочка находится дома с детьми. И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу, что банки не рассматривают МСК как первоначальный взнос.

Яна Мальцева:

- Предлагаю перейти на время в иную плоскость обсуждения. Каковы на сегодня тенденции на рынке, корпоративные клиенты банков, предприятия, занимаются субсидированием процентных ставок своим работникам по ипотечным кредитам?

Ольга ОГОРОДНИКОВА, начальник Отдела клиентского бизнеса филиал ОАО "ТрансКредитБанк" в г. Владивостоке:

- С того времени, как ТрансКредитБанк находится на рынке, он был в первую очередь ориентирован на корпоративного клиента, вскоре мы приступаем активно работать с розничным клиентом вне зависимости от его принадлежности к предприятию. В Приморском крае достаточно много наших дополнительные офисов, поэтому предполагаем, что и вопросы оформления ипотечного кредита с использованием материнского капитала активно встанут на повестке дня. Вместе с тем, уже сегодня у ТрансКредитБанк предлагает кредит с субсидированием для молодых семей, который покрывает 100% стоимость жилья без первоначального взноса. В итоге молодые люди выплачивают только 2% годовых, остальное финансирует РЖД. Также банк работаем с Пенсионным фондом по перечислению МСК на покрытие ипотечного долга семьям, оформившим ипотеку. Средства поступают в течение 2-3-х месяцев. Как минимум несколько десятков кредитов по этой программе уже выдано.

Людмила Уланова:

- Для сотрудников корпоративных клиентов в нашем банке в целом предоставлены скидки в размере до 1,5 %. На 20% снижена комиссия за организацию ипотечной сделки, подготовку документации и сокращен мораторий на погашение кредита до 2 мес. Основное здесь – скидка к базовой процентной ставке, т.к. все мы понимаем, что ипотека – кредит длительный и скидка в 1% на срок 15 лет может сэкономить для семьи 500-600 тыс. руб. Т.е. это серьезная помощь. Крупные холдинги во Владивостоке действительно субсидируют процентные ставки, но такие примеры скорее исключение, чем правило.

Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, начальник управления розничного кредитования департамента розничного бизнеса ДВБ:

- У приморских компаний-монополистов есть собственные ипотечные программы с участием банков, направленные чаще всего на кредитование перспективных молодых специалистов. Предприятия используют и беспроцентное кредитование на первоначальный взнос. Таким образом, сотрудники получают некую лояльность со стороны своего работодателя, и, проработав 10-12 лет на данном предприятии, могут рассчитывать на то, что этот кредит ему, как говорится, "простят", и возвращать его не придется. При обычном кредитовании ставка для корпоративных клиентов составляет 10% годовых в рублях. Разумеется, есть некоторые ограничения, например, приобретаемая недвижимость должна находиться в месте присутствия компании, а значит месте работы такого заемщика. Выдача таких кредитов по России исчисляется миллиардами.

Мария Воробьева:

- Надо сказать, что до кризиса таких компаний было больше. Выданные ранее на льготных условиях кредиты предприятия, безусловно, ведут. Новые кредиты на аналогичных условиях для своих сотрудников оформлять не торопятся.

Вячеслав Тогобицкий:

- Компаниям, субсидирующим процентные ставки для своих сотрудников, мы можем только поаплодировать, но кардинально повлиять на ситуацию мы не можем, что нельзя сказать об использовании МСК. Есть вопросы и к банкам и к пенсионному фонду. Буквально в августе у меня родился второй ребенок, и, конечно же, я сразу же обратился в пенсионный фонд. В первую очередь я прибег к замечательному сайту ПФР. Сразу отмечу, что наши клиенты, у которых уже есть ипотечные кредиты, оказываются наиболее информированными, они понимают, что можно быстро погасить, воспользовавшись сертификатом. Проблема возникает с другими. Так, приходят клиенты с такими словами: "У нас есть возможность воспользоваться средствами материнского капитала, помогите их направить в нужное русло". И банки начинают изобретать – оформлять кредиты на ремонт жилья и т.д. … Другой приходит и говорит : "У меня есть потребительский кредит, но я его использовал на покупку квартиры, что делать?" В Пенсионном фонде подсказывают, что надо оформить дополнительное соглашение к кредитному договору на покупку квартиры. Полагаю, именно тогда исчезнет повод для встречи в суде. К нам обращался такой клиент, и вопрос был разрешен положительно.

Я уверен, что надо повышать финансовую грамотность и информированность населения, т.к. даже очень серьезные клиенты не всегда хорошо разбираются в тонкостях применения МСК при ипотеке. Вместе с тем, вопрос о первоначальном взносе самый актуальный. Вопрос о первоначальном взносе с привлечением МСК, сегодня, самый актуальный. Как минимум потому, что его размер влияет на определение процентной ставки по кредиту. Если мы выдаем кредит и рассчитываем первоначальный взнос клиента, исходя из его реальных накоплений, это одно дело. Но если одновременно рассматривать в качестве первоначального взноса и сумму, предоставленную заемщиком самостоятельно, и сумму МСК, то процентная ставка по кредиту будет ниже. Так, для приобретения квартиры стоимостью 2,3 млн. руб. в кредит на 25 лет те самые 343 тыс. МСК составят 15% первоначального взноса, плюс 10% собственных средств, которые, предположим, уже есть в наличии у заемщика, в дальнейшем позволят сформировать первоначальный взнос 25%. В итоге при использовании МСК клиент сможет сэкономить около 150 тыс. руб. в том числе единовременно 60 тыс. руб. на страховании ответственности заемщика по ипотечному кредиту и 90 тыс. на оплате процентов за пользование кредитом. К сожалению, материнский капитал можно использовать не в чистом виде в момент сделки, а спустя два месяца.

Мария Воробьева:

- Действительно, многие банки вернулись к докризисному уровню, установив первоначальный взнос в размере 10% от общей суммы кредита. Но, вместе с тем, кредитные организации потребовали от заемщиков застраховать свою ответственность за неисполнение обязательств по возврату кредита до момента снижения остатка по кредиту до 70% от стоимости квартиры (риск от «невозврата» кредита, который в среднем составляет 1,5-2%). Если же банк учитывает дополнительно и МСК в счет первоначального взноса, то у клиента исчезает необходимость оформлять такую дорогую страховку. Это большой плюс.

Вячеслав Тогобицкий:

- В примере, который я указал, при использовании МСК клиент сможет сэкономить до 100 тыс. руб. в том числе на страховке, получив одновременно 343 тыс. государства, а значит 434 тыс. руб. дополнительных денег. И мы даже не говорим сейчас о тех процентах по ежемесячным выплатам, которые также сокращаются. Значит, основная проблема – развивать продукт "первоначальный взнос" для МСК. Но здесь и состоит главный камень преткновения, т.к. материнский капитал можно использовать не в чистом виде в момент сделки, а спустя два месяца. Лично мне в районном пенсионном фонде по месту жительства ответили, что один из реальных сроков – 40 дней: 30 + 10. Поэтому здесь еще есть над чем поработать.

Светлана Сидорова:

- На самом деле 2 месяца, это максимальный срок рассмотрения заявления на перечисление МСК. Районное отделение пенсионного фонда может вынести решение и за 7 дней. Но процедура проверки документов не так проста: мы посылаем запросы во все ведомства, в милицию, ЗАГС, органы опеки на предмет лишения родительских прав и т.д. Ответ из этих органов обычно приходит за 2-3 недели. Но такие проверки необходимы. К примеру, у нас был опыт обращения за материнским капиталом матери, которая после получения сертификата на материнский капитал была лишена родительских прав. Но это единичные случаи.

Вячеслав Тогобицкий:

- Представляете, если бы эта дама пришла в банк и оформила кредит, пользуясь МСК. В данном случае возникает вопрос, а возможен ли такой поворот дела: Банк одобряет кредит, а за эти два месяца пока шла проверка документов, горе-мамашу лишают родительских прав?

Мария Воробьева:

- Но этот вопрос актуален только ли при рассмотрении МСК как первоначального взноса. В других случаях рассматривается лишь общая кредитоспособность заемщика, вряд ли безответственная мать, лишаемая родительских прав, получит кредит. Более того, обжегшись на кредитах, выданных в 2008 г., банки усилии свои службы безопасности и не выдают в частности ипотечные кредиты без реального подтверждения ситуации. Как минимум, проверяют, является ли сертификат оригиналом.

Яна Мальцева:

- Как же доказать, что порядочный человек кредитоспособен, имея на руках сертификат, и его учли как первоначальный взнос? Он является подтверждением, что мама уже проверена соответствующими органами?

Светлана Сидорова:

-Проверять мы начинаем в тот момент, когда мама (или отец по доверенности) приходит к нам с согласием банка о выдаче кредита и заявлением о перечислении МСК в счет данного кредитного учреждения.

Вячеслав Тогобицкий:

- Хотелось б все же наладить информационное сотрудничество с пенсионным фондом на предмет действительности сертификата на материнский капитал, что помогло бы избежать выдачи кредитам лицам, лишенным родительских прав.

Яна Мальцева:

- Выходит, что, видя сертификат, банк должен оформлять ипотеку, учитывая МСК как первоначальный взнос, веря на слово?

Людмила Уланова:

- Банки сегодня очень серьезно подходит к выдаче кредита, при этом формируя собственные требования к заемщику относительно кредитоспособности, платежеспособности, трудоустройства и т.д. Рассматривая кредитную заявку клиента и все предоставленные им документы, мы понимаем, что за человек стоит перед нами, каковы его ежемесячные доходы. И самое главное – насколько ему хватит этих доходов, чтобы платить по кредиту. В данном случае есть соотношение "доход клиента" - "платеж по кредиту". Огульно направлять 90% от дохода и направлять на кредит, считаю не правильным. На уплату долга можно лишь использовать максимум 50-60%. Материнский капитал является существенным довеском для семьи. К примеру, мы рассчитываем, что первоначально платеж по кредиту будет 10 тыс. руб. в месяц, как только семья получит МСК, она перейдет на 5 тыс. в месяц.

Яна Мальцева:

- И вновь мы возвращаемся к вопросу, какие быть может внутренние нормативы необходимо выработать банкам, чтобы материнский рассматривался как первоначальный взнос изначально?

Светлана Сидорова:

- Нам законодательно определены функции: выдача сертификатов и перечисление средств МСК по распоряжению мамочки, являющейся владелицей сертификата. Нам все равно, когда она им распорядиться: сегодня или в 2016 г. Сколько будет заявок, столько мы запросим денег из бюджета. Деньги поступают только под принятые решения.

Людмила Уланова:

- Полагаю, что читателям также будет интересно узнать, что материнский капитал можно использовать не только как единовременный платеж, но и разделить его на ежемесячное погашение. В таких случаях полный пакет документов на использование МСК семья должна подавать ежемесячно. Такой возможностью, например, воспользовался наш клиент, в течение 2-х лет, погашая таким образом долг перед банком.

Россельхозбанк:

- Наш банк в первую очередь занимается ипотечным кредитованием жителей сельской местности, сегодня наш филиал уже вышел на уровень малых городов. В части использования средств МСК в большинстве своем это кредиты потребительские с целевым назначением "приобретение или строительство жилья". В данном случае также не идет речь о МСК как первоначальном взносе. Ипотечное кредитование нашего банка распространяется как на покупку квартиры, дома, строительство его хозяйственным способом, а также на приобретение земельного участка. Наши наблюдения свидетельствуют, что у сельчан больший интерес к оформлению ипотечного кредита на строительство дома собственными силами. Мораторий на досрочное погашение у нас отменен, также как и комиссии за выдачу. При ипотечном кредите дом оформляется в залог. При строительстве дома хозспособом банк ежегодно контролирует этапы строительства.

Яна Мальцева:

- Какова на сегодня сумма среднего ипотечного кредита и возраст заемщика?

Россельхозбанк:

-До 1 млн руб., в сельской местности цена жилья все же ниже.

Вячеслав Тогобицкий:

- 1,2 млн. Как правило, первоначальный взнос, который заемщики готовы платить при оформлении кредита – 20-30%. Часто семья продает квартиру и покупает новую большей площади, в таких случаях первоначальный взнос достигает 70%. Семьи буквально высчитывают все до копейки, поэтому порой встречаются размеры первоначального взноса равные -67-68% от общей стоимости жилья.

Дмитрий: Коновалов

- Первоначальный взнос клиенты стараются формировать в размере 21-30% от стоимости недвижимости.

Людмила Уланова:

- Возрастная структура наших клиентов самая разнообразная. Очень много людей, который покупают в ипотеку вторую или третью квартиру, соответственно и возраст варьируются в зависимости от благосостояния. Это и добившееся многого 45-летние, приобретающие квартиры себе в Москве и Санкт-Петербурге или своим детям. Средний возраст до 35 лет – 30%, основной возраст заемщиков до 40 лет. В последнее время наметилась интересная тенденция, очень мало кто продает свои старые квартиры, часто оставляют их детям. За счет этого средняя сумма кредита в нашем банке 2,4 млн руб. в Приморье и 1,2 млн руб. по стране (за счет стоимости жилья).

Мария Воробьева:

- Наши наблюдения также интересны. Сегодня молодые люди стремятся сделать карьеру, достигнуть определенного уровня дохода, а затем взять ипотеку пока оба члена семьи работают. Только затем мамочка уходит в декрет, и естественно в этом случае такие семьи в дальнейшем без проблем могут воспользоваться материнским капиталом. А в подтверждение тому, что государственная демографическая программа все же работает, могу привести пример из жизни нашего банка: все больше становится клиентов, которые приходят на сделки с совсем маленькими детками. Поэтому специально для самых юных клиентов банка у нас подготовлены игрушки, и, конечно же, внимание.

- Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель группы по взаимодействию со СМИ ГУ-Отделения ПФР по Приморскому краю:

- В наших клиентских службах в районах и городах края тоже созданы особые условия для приема родителей с маленькими детьми: выделены отдельные кабинки, игрушки малышам. Более того, мы проводим торжественные вручения «юбилейных» сертификатов на МСК с участием депутатов, органов местного самоуправления, руководителей предприятий, где трудятся родители. Мы не устаем повторять: если хотите воспользоваться средствами материнского капитала, надо обязательно до 2016 г. родить двоих ребятишек.

Людмила Уланова:

- Поверьте, каждой из нас приходила мысль о втором ребенке, но, рассчитывая сегодняшнюю стоимость жилья и финансовые возможности настолько сложно решиться на такой шаг. Поэтому со своей стороны я поратую за масштабное строительство жилья эконом-класса целыми кварталами с реальными для большей части населения ценами. Это позволит снизить стоимость квартир на вторичном рынке, которые по определению не могут столько стоить, сколько они стоят сейчас.

Вячеслав Тогобицкий:

- К сожалению, по информации основных застройщиков, стоимость квадратного метра жилья эконом-классса в Приморье составляет 40 тыс. руб. без отделки. Средняя стоимость вторичного жилья составляет 70 тыс. за кв. м. Но, построив квадратный метр даже за 40 тыс. руб., владелец собственности должен вложить значительные средства в ремонт, в итоге этот метр обойдется также в 60-70 тыс. руб.

Людмила Уланова:

- Столь высокая стоимость квадратного метра нового жилья многими застройщиками объясняется высокой стоимостью земельных участков, на которых ведется строительство объектов. Этот вопрос должны решать власти. Вы не представляете себе, какие колоссальные стройки жилья эконом-класса ведутся в Тюмени, Кемеровской области. В этих домах уже есть простые обои, сантехника, и семьям не приходится дополнительно вкладывать средства на отделку.

Мария Воробьева:

- Не будем далеко ходить за примерами такого строительства - Хабаровск, Челябинск. Там люди могут сразу заехать в квартиру и жить. Но, к сожалению, жилье класса "эконом" в Приморье проходит под лейблом "бизнес".

Вячеслав Тогобицкий:

- Нам бы всем хотелось наладить более тесное взаимодействие по проверке заемщиков, которые приходят, например, на получение ипотечного кредита за счет МСК. Также наладить информационный обмен. Те, у кого появились вторые дети, постоянно задают вопросы – как быть, как использовать материнский капитал? Банки могут оказаться не компетентными во многих вопросах. Наверное, стоить оформить специальные стенды. У многих заемщиков нет единого понимания о том, как использовать материнский капитал.

Светлана Сидорова:

- Кстати, в самое ближайшее время, с 1 января 2011 г. планируется увеличение МСК до 365 тыс. руб. При этом хочу обратить ваше внимание, что тем, кто уже успел воспользоваться материнским капиталом, индексируется остаток средств МСК.

Вячеслав Тогобицкий:

- Выходит, чтобы получить большую сумму в счет погашения ипотечного кредита, нашим заемщикам нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд примерно в середине декабря. В этих тонкостях действительно содержится выгода для клиента в сумме около 22 тыс. руб.

Людмила Уланова:

- Действительно, как вариант, мы сможем советовать своим клиентам, оставить МСК как некую "подушку безопасности" на потом. Тогда они смогут в полной мере воспользоваться максимальной суммой материнского капитала. Кроме того, хотелось бы сказать, что с 2009 г. в нашем банке действует два варианта реализации МСК: клиент может уменьшить размер ежемесячного платежа или уменьшить срок погашения кредита. Надо сказать, что большинство заемщиков интересуются именно сокращением продолжительности кредита.

Вячеслав Тогобицкий:

- Давайте коснемся вопросов от заемщиков, которые не состоят в официальном браке, но имеют или оформляют ипотечный кредит, являясь заемщиками и созаемщикамии.

Светлана Сидорова:

- Если брак официальный, то основным или единственным заемщиком ипотечного кредита может являться папа. Если же брак гражданский, то кредит должен быть оформлен на маму, либо мама должна выступать созаемщиком (выступать стороной кредитного договора). Если кредит оформлен на мужчину, который не является законным супругом родившей мамочки, пусть даже он является отцом двоих детей, перечисление средств МСК в счет кредита не возможно.

Людмила Уланова:

- Мы все должны довести до клиентов, что они могут погасить средствами МСК только целевой кредит на покупку жилья. Поскольку количество людей, желающих закрыть свою задолженность перед банком, оформившим в свое время потребительский кредит, и воспользовавшиеся им для покупки квартиры достаточно велико.

Светлана Сидорова:

- По нашим данным порядка 5% семей, имеющих материнский сертификат, направили эти средства на погашение кредитов.

Яна Мальцева :

Большое спасибо всем собравшимся за плодотворную беседу. Надеемся, что данная встреча окажется полезна для многочисленных читателей "ЗР".