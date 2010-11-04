Спрос на кредиты населения растет

Мировой финансовый кризис, достигший в России пика в на рубеже 2008-2009 гг., принес немало сложностей экономике ДФО. И прежде всего заставил многие банки вносить коррективы в политику кредитования физических лиц. Лишь весной 2010 года на рынке началось потепление.

Общая тенденция, которая прослеживается сегодня в банковской политике, вылилась в снижении процентных ставок по кредитам на 2-4% по сравнению с прошлым годом.

«Снижая ставки, банки, с одной стороны, теряют доход, но привлекая большее количество клиентов, на самом деле только выигрывают», - отмечает директор управления кредитования физических лиц Дальневосточного банка Сбербанка России Надежда АРХИПОВА. К тому же, по мнению заместителя управляющего хабаровским филиалом банка ВТБ 24 Михаила БОЛОНЯЕВА, «за время кризиса у людей сформировались определенные потребности, которые не были воплощены, поэтому сегодня спрос на кредиты растет». Цифры это подтверждают: по сравнению с прошлым годом объемы только жилищного кредитования выросли в 3 раза.

При этом важно, что «процентная ставка - лишь один из параметров кредита. Будет ли популярным то или иное предложение, зависит в большей мере от наличия дополнительных условий. Поэтому при разработке новых программ кредитования банки особое внимание уделяют сегодня их дополнительным преимуществам», - отмечает руководитель проекта управления розничных продаж и мониторинга «Дальневосточного коммерческого банка «Далькомбанк» Ольга НИКИТИНА.

Ольга МАКСИМЕНКО, начальник Управления кредитования населения ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»:

- НОМОС-РЕГИОБАНК придерживается умеренно-консервативной политики в оценке рисков и работает в части потребительского кредитования преимущественно с участниками зарплатных проектов и сотрудниками предприятий, являющихся клиентами банка. Это обеспечивает высокое качество кредитного портфеля и низкий уровень просроченной задолженности (около 1%). Сегодня мы предлагаем клиентам кредитные продукты с конкурентными процентными ставками не более 19% годовых, без дополнительных комиссий за выдачу и сопровождение кредита, а также комфортные условия обслуживания. В 2010 году банк не только снизил процентные ставки на 2-4 пункта к уровню прошлого года, но и увеличил сроки кредитования до 5 лет. Помимо классических потребительских кредитов, клиенты банка могут воспользоваться овердрафтом. Также востребованы экспресс-кредиты под залог вкладов в рублях (ставка равна ставке по вкладу плюс 2%) и в иностранной валюте (12,5%).

Александр КОШКИН, управляющий директор Дальневосточного территориального управления ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»:

- Начиная с 2007 г. банк придерживался политики снижения стоимости кредитов для клиентов. Это выражалось как непосредственно в снижении процентных ставок по кредитам, так и в снижении размеров комиссий, связанных с получением кредита, а затем и в отмене этих комиссий. К примеру, с октября 2008 по март 2010 года произошло снижение по ипотечным кредитам примерно на 20%, а к июню 2010-го ставки понизились еще на 4,5%. На данный момент можно отметить, что наибольшую лояльность банк проявляет к своим постоянным клиентам (имеющим положительную кредитную историю), расширив для них продуктовую линейку и существенно снизив ставки.

Ольга НИКИТИНА, руководитель проекта управления розничных продаж и мониторинга «ДКБ «Далькомбанк»:

- Далькомбанк является региональным банком, который в отношении установления процентных ставок, как депозитных, так и кредитных имеет определенное преимущество перед федеральными банками. Примером гибкого реагирования банком на сложную экономическую ситуацию можно назвать события 2008-2009 гг. Банк оперативно решил свои проблемы с ликвидностью, что позволило не только продолжать кредитование, но и увеличить долю на рынке. В целом тенденция в отношении процентных ставок такова, что до 2008 года они снижались, в конце 2008-2009 гг. росли, а в настоящий момент можно говорить о планомерном снижении ставок.

Михаил БОЛОНЯЕВ, заместитель управляющего хабаровским филиалом банка «ВТБ 24»:

- ВТБ 24 делает основной акцент на упрощении процедур принятия решения о выдаче кредита, т.к. практика показывает, что низкая процентная ставка - не всегда самое главное. Для многих клиентов очень важно, чтобы кредит был прост в обслуживании, поэтому в этом году был существенно уменьшен пакет документов, требуемый от клиента. Например, держателям зарплатных карт банк готов выдать кредит просто по паспорту. В иных случаях мы имеем возможность принять решение о выдаче кредита в течение часа, однако такая услуга предполагает повышение процентной ставки и ограничение по сумме в 300 тыс. рублей. В целом ставки по кредитам варьируются от 17% до 26%, причем процент всегда начисляется только на остаток долга. Важно отметить, что на процентную ставку влияет множество факторов. Так, если клиент работает в крупной, надежной компании, если он пользовался нашими услугами ранее и имеет положительную кредитную историю, то мы предоставляем такому потребителю дисконт. Особый сегмент нашей деятельности - кредитование собственников бизнеса. Таким клиентам мы готовы выдать потребительский кредит на сумму до 2 млн рублей без залога.

Надежда АРХИПОВА, директор управления кредитования физических лиц Дальневосточного банка Сбербанка России:

- В 2009 г. Сбербанк немного поднял процентные ставки по кредитам в связи с возросшими рисками, в 2010 г. ставки снизились, в первую очередь, по жилищным программам. Кроме того, были полностью отменены комиссии. Процентные ставки варьируются от 9,5% до 23%, где минимальные проценты предназначены, как правило, для участников социальных программ и зарплатных проектов, а максимальные - для пользователей кредитных карт. Важно, что клиент всегда может выбрать способ погашения кредита - дифференцированный (процент начисляется на остаток долга) или аннуитетный (фиксированная сумма ежемесячной выплаты). И хотя первый способ более выгодный, он не всегда удобен для клиента: в первые месяцы суммы выплат могут быть очень большими и «неподъемными» для семейного бюджета. Поэтому аннуитет, как показывает практика, оказывается оптимальным вариантом, если речь идет об очень крупных суммах и длительных сроках погашения. Еще одно условие интересует клиентов - первоначальный взнос. В прошлом году он был увеличен, а в 2010-м снижен. Сегодня в жилищном кредитовании он составляет 15% от стоимости недвижимости, однако для молодых семей, имеющих ребенка, а также для участников социальных программ этот взнос снижен до 10%.

В ряде случаев мы можем предложить сегодня условия более выгодные, чем в докризисные годы. Так, в июле был увеличен состав созаемщиков: если клиент не располагает доходом, необходимым для получения кредита, то может увеличить свою платежеспособность за счет, например, членов семьи - от одного до трех человек. Сбербанк существенно расширил возможности жилищных кредитов: сегодня они могут быть выданы на строительство и ремонт любых объектов недвижимости, от коттеджа до бани, даже без привлечения подрядных организаций. Актуальность такого предложения подтверждается спросом: молодые семьи стараются приобрести сегодня не квартиру, а частный дом.

С прошлого года Сбербанк ежеквартально проводит так называемые ипотечные субботы, когда собирает в одном месте всех участников сделок по покупке/продаже жилья, благодаря чему клиенты могут быстро решить все вопросы приобретения недвижимости. Практика показывает, что такие мероприятия служат хорошим катализатором развития этого рынка в целом.