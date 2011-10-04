Как взять кредит выгодно?

До кризиса банки, стремясь получить максимальный доход от деятельности в данном сегменте, выдавали займы практически всем желающим, экономили время на проверки заемщиков, устанавливали минимальные требования к пакету документов. Рекламные буклеты, баннеры на улицах города, телевизионная реклама обещали кредиты под низкие проценты.

На практике заемщику приходилось отдавать сумму, превышающую его ожидания и возможности практически в два раза. Комиссии и всевозможные платежи, обозначенные мелким шрифтом в кредитном соглашении, значительно увеличивали сумму кредита. Сотрудники банка умалчивали о реальных затратах за пользованием займом. Все это способствовало понижению уровня доверия населения к банкам, и в результате многие граждане стали опасаться брать у финансовых организаций в долг.

Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась: банки стали уделять гораздо больше внимания качеству кредитного портфеля, поэтому серьезно пересмотрели политику выдачи займов. Основным инструментом оценки платежеспособности клиента является скоринг-система, которая выставляет баллы за ответы на вопросы анкеты, которую заполняет клиент, приходя в банк. Далее по суммарному результату баллов система выдает ответ, содержащий одобрение или отказ в выдаче кредита. За последние 2 года система скоринга была очень серьезно доработана с учетом кризиса и зарубежного опыта, что позволило увеличить ее эффективность в среднем с 70% до 87%.

Также банки стали активнее делиться информацией о должниках и неблагонадежных заемщиках между собой. Кредитные программы также еще далеки от докризисных предложений.

К нынешнему лету банки столкнулись с повышением ликвидности: частные клиенты стали активно вкладывать деньги в банковские депозиты, которые составляют от 60% до 90% среднесрочных обязательств российских банков и фондирования кредитного портфеля. Однако спрос на кредитование рос крайне медленно, в связи с чем невозможно было разместить на рынке всю избыточную ликвидность. Все это привело к снижению кредитных ставок. Тем не менее ликвидность в банковском секторе постепенно снижается, и осенью ставки по кредитам должны вновь повыситься. Более того, с 1 января 2012 года вступают в действие повышенные требования к минимальному капиталу банка, что также может отразиться на ставках по кредиту. Так что если вы планируете покупку в кредит - ее выгоднее совершить сейчас.

Заемщику всегда необходимо помнить достаточно простые правила, которые помогут комфортно брать деньги в кредит и обслуживать долг:

1) Валюта кредита должна совпадать с валютой заработка.

2) Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 40% заработка.

3) Необходимо внимательно читать кредитный договор.

4) Обратите внимание на график платежей: сложив все платежи, указанные там, и отняв сумму, взятую в кредит, вы получаете общую стоимость кредита.

5) Задавайте вопросы сотруднику банка: он разъяснит и поможет понять все пункты кредитного договора.

6) Узнайте о комиссиях компаний-партнеров, через которых необходимо платить кредит.

Намереваясь взять кредит, лучше всего обращаться в несколько банков, поскольку из-за индивидуального подхода к ставкам, а также из-за различий в методике оценки качества заемщика некоторые банки могут предложить вам заметно более выгодные условия, несмотря на то, что ставки у них в среднем выше, чем у конкурентов, пишет personalmoney.ru.