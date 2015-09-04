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ВЭФ: Сбербанк и Сахалинская область создадут "Рыбную биржу"
В рамках Восточного экономического форума Сбербанк и Правительство Сахалинской области подписали «дорожную карту» по реализации проекта «Рыбная биржа», сообщает деловая газета "Золотой Рог". Подписи под документом поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман ГРЕФ и врио Губернатора Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.
«Дорожная карта» определяет план сотрудничества между Сбербанком и Сахалинской областью в сфере развития рыбной отрасли и перспективы развития комплекса по продаже и переработке водных биоресурсов на территории региона.
На первом этапе реализации проекта будут разработаны пилот аукционной торговли на базе системы ЗАО «Сбербанк – АСТ», концепция по развитию аукционной торговли на Сахалине и предложения по изменению законодательства, предусматривающие продажу минимум 50% выловленной рыбы через аукцион.
Второй этап предусматривает, в частности, реализацию через электронную площадку уже в 2016 году более 20% от потенциального объема рынка. Третий этап проекта завершится в 2020 году вводом в эксплуатацию всего промышленного кластера на территории морского порта Корсаков.
Задачи проекта «Рыбная биржа» – увеличить поток отечественной рыбопродукции на внутренний рынок до 90%, доход от экспорта рыбы – не менее чем на 25%. Кроме того, проект призван обеспечить прозрачные цены при госзакупках при проведении 100% закупок через аукцион и импортозамещение на 90% до 2018 года.
«Считаю необходимым использование положительного зарубежного опыта функционирования «рыбных бирж» и перейти на новую систему торговли водными биоресурсами, – подчеркнул Герман Греф. – Сейчас важно создать новые механизмы аукционной торговли, через который будут проходить все расчеты и закупки по госзаказам: это позволит обеспечить прозрачный механизм ценообразования на биоресурсы».
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