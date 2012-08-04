Монетe в форме ключа выпустили для дальневосточных новоселов

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. В Дальневосточный Сбербанк поступила необычная монета, которая может стать прекрасным подарком для молодожёнов или новоселов. Серебряная монета выполнена в форме ключа. На аверсе монеты изображены ключ, портрет королевы Елизаветы II и номинал монеты - 1 доллар.

На реверсе монеты - позолоченная кошка, которая входит в дом, и надпись «С Новосельем!».

«По старой русской традиции при переезде в новый дом первой порог должна переступить кошка – это поможет наладить дружбу с домашними духами, - комментирует Наталья Попова, заместитель Управляющего Хабаровским отделением Дальневосточного Сбербанка. – Такая монета может стать не только необычным и запоминающимся подарком, но и настоящим талисманом семейного счастья».

«Золотой Рог».