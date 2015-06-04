Сбербанк предлагает малому бизнесу "Щедрое лето" лизинга

В отделениях Сбербанка, обслуживающих бизнес, а также в офисах «Сбербанк Лизинг» стартовала программа «Щедрое лето» - комплекс специальных условий лизинга по новым сделкам.

Всем клиентам малого бизнеса предоставляются процентные ставки, существенно ниже среднерыночных. Увеличивается стоимость одного предмета лизинга – до 10 млн. рублей, при общем лимите финансирования по сделке до 24 млн. рублей.

Лизинговые экспресс-решения для МСБ становятся еще более доступными и гибкими для широкой аудитории клиентов в связи с внедрением продукта «Экстра», в рамках которого отсутствуют ограничения по размерам бизнеса клиентов.

Компания расширяет возможности по установлению сроков договора лизинга и размера авансового платежа, а также серьезно увеличивает номенклатуру видов транспорта и техники, подпадающих под финансирование.

Специальные условия предоставляются клиентам, приобретающим колесные транспортные средства. Благодаря госпрограмме субсидирования от Минпромторга России, дается единовременная скидка по уплате авансового платежа в размере до 10% от цены транспортного средства, являющегося предметом лизинга (субсидия составляет не более 500 тыс. рублей на одну машину, не более 10 млн. рублей на одного лизингополучателя, распространяется на транспортные средства, произведенные в 2015 году).

При этом сохраняются традиционные преимущества розничной продуктовой линейки «Сбербанк Лизинг»: оперативное принятие решений по заявкам, в течение 8 часов на основании всего 6 видов документов, и дополнительные сервисы по скидкам на технику и страхованию предметов лизинга.

Предложения компании направлены на широкий спектр предприятий, и сейчас становятся еще более актуальными для предприятий сферы строительства, оптовой торговли.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.