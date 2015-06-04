www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сбербанк предлагает малому бизнесу "Щедрое лето" лизинга

04 Июня 2015, 12:27 | Дальний Восток

В отделениях Сбербанка, обслуживающих бизнес, а также в офисах «Сбербанк Лизинг» стартовала программа «Щедрое лето» - комплекс специальных условий лизинга по новым сделкам.

Всем клиентам малого бизнеса предоставляются процентные ставки, существенно ниже среднерыночных. Увеличивается стоимость одного предмета лизинга – до 10 млн. рублей, при общем лимите финансирования по сделке до 24 млн. рублей.

Лизинговые экспресс-решения для МСБ становятся еще более доступными и гибкими для широкой аудитории клиентов в связи с внедрением продукта «Экстра», в рамках которого отсутствуют ограничения по размерам бизнеса клиентов.

Компания расширяет возможности по установлению сроков договора лизинга и размера авансового платежа, а также серьезно увеличивает номенклатуру видов транспорта и техники, подпадающих под финансирование.

Специальные условия предоставляются клиентам, приобретающим колесные транспортные средства. Благодаря госпрограмме субсидирования от Минпромторга России, дается единовременная скидка по уплате авансового платежа в размере до 10% от цены транспортного средства, являющегося предметом лизинга (субсидия составляет не более 500 тыс. рублей на одну машину, не более 10 млн. рублей на одного лизингополучателя, распространяется на транспортные средства, произведенные в 2015 году).

При этом сохраняются традиционные преимущества розничной продуктовой линейки «Сбербанк Лизинг»: оперативное принятие решений по заявкам, в течение 8 часов на основании всего 6 видов документов, и дополнительные сервисы по скидкам на технику и страхованию предметов лизинга.

Предложения компании направлены на широкий спектр предприятий, и сейчас становятся еще более актуальными для предприятий сферы строительства, оптовой торговли.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: малый бизнес  сбербанк  финансирование  лизинг 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru