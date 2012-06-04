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Саммит АТЭС - 2012
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Южнокорейская компания Nautilus Hyosung поставит банковское оборудование для о. Русский

04 Июня 2012, 13:33 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. Дальневосточный Сбербанк и корейская компания Nautilus Hyosung подписали Соглашения о поставке банковского оборудования самообслуживания и программного обеспечения для острова Русский, где банком строится новый современный офис и формируется сеть удаленных устройств.

Церемония подписания договоров состоялась во Владивостоке. В мероприятии приняли участие представители южнокорейской компании Nautilus Hyosung Inc. (производитель оборудования), ЗАО НПП «Дельта-Системы» (поставщик) и Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России».

В ближайшее время на остров Русский будет поставлено банковское оборудование последнего поколения. Многие устройства являются уникальными для Сибири и Дальнего Востока, позволяют совершать банковские операций с применением бесконтактных платежей, мультимедийных устройств и систем удаленного доступа.

Как отметил директор ЦСКО "Амурский" Андрей Билан, специалистами Сбербанка и Nautilus Hyosung проделана значительная работа по внедрению новейших технологий. В лаборатории корейской компании с учетом предложений российской стороны создали абсолютно новое устройство - гибридный АТМ. Это новый вид информационно-платежного терминала, который впервые будет продемонстрирован на острове Русский. Таким образом, новый офис Сбербанка на острове Русский станет одним из самых высокотехнологичных в стране, сообщает пресс-служба ОАО «Сбербанк России» - Дальневосточный банк.

Hyunsik Sohn, президент компании Nautilus Hyosung, поблагодарил руководство Дальневосточного Сбербанка за сотрудничество, отметив, что участие в проектах, обеспечивающих работу предстоящего Саммита АТЭС весьма ответственная миссия.

«Nautilus Hyosung – для нас давний и надежный партнер, который предлагает линейку современных банковских устройств. Качественный и доступный сервис – еще одно необходимое условие для приобретения такой продукции нашим банком» - отметил Андрей Билан, директор ЦСКО «Амурский» ОАО «Сбербанк России».

Досье: Корейский концерн Nautilus Hyosung Inc. с более чем 30 летним опытом работы в промышленности, разработал эффективные технологии в сфере банковского бизнеса. Nautilus Hyosung представляет широкую модельную линейку продуктов “Monimax”: банкоматов, киосков, депозитных и ресайклинг систем. Доля компании на мировом рынке стабильно растет. В 2001 г. она занимала 7-е место, а к 2004 переместилась на 4-е, поставив в общей сложности 22 тыс. устройств в 18 странах мира. На корейском рынке – компания абсолютный лидер с долей, превышающей 40%. Среди клиентов корпорации – крупнейшие мировые банки: Citibank, JP Morgan Chase, Standard Chartered и др.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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