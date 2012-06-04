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Вниманию туристов: Таиланд наводнили фальшивые купюры

04 Июня 2012, 11:37 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. В Таиланде появились фальшивые купюры. Причем множество поддельных бат обнаружены сразу в южных (банкноты номиналом 1000 бат) и северных районах страны (банкноты номиналом 100 бат).

Фальшивые купюры номиналом 1000 бат были замечены в южном городе Хат Яй, в провинции Сонгкла. Торговец жареной курицей попытался расплатиться ими в одном из местных магазинов 7-Eleven. Кассир, заметив подделку, вызвал полицию. Торговец рассказал, что получил эту купюру от 20-летней тайки. Полиция ведет расследование по этому случаю.

На севере Таиланда, в провинции Нан, полицией были зафиксированы поддельные 100-батовые купюры. Вообще говоря, это большая редкость – обычно в Таиланде подделывают только банкноты по 1000 и 500 батов. А 100 батов – слишком мелкая купюра для фальшивомонетчиков (всего чуть более трех долларов США). Одна в провинции Нан таких банкнот было обнаружено достаточно много.

Полицейские эксперты отмечают, что качество подделок очень высоко. Поток фальшивых бат может в ближайшее время наводнить Бангкок, Паттайю, Пхукет, Самуи и другие популярные курорты, предупреждают тайские сотрудники правопорядка.

Ориентация на курорты неудивительна – иностранным туристам намного сложнее отличить фальшивую тайскую купюру от настоящей, ведь они не привыкли к батам так же хорошо, как сами тайцы. Прежде всего, у поддельных банкнот более мягкая бумага, чем у настоящих. Кроме того, при попадании воды на фальшивую купюру краска на ней тускнеет, а то и вообще размывается. Также очень важно проверить наличие голографической полоски на левой стороне купюры, пишет «Турнавигатор».

«Новый Регион – Таиланд»


Автор: РИА «Новый Регион»
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