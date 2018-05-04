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Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
Сахалинский банк «Холмск» и якутский банк «Таатта» прекратили прием и пополнение вкладов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Печально известная история с Азиатско-Тихоокеанским банком является лишь верхушкой айсберга. Но если крупнейший банк Дальнего Востока ждет санация, то небольшие банковские организации в шаге от банкротства. Банк «Холмск», ключевым бенефициаром которого Аркадий КУКИН (мэр Холмска с 1994 по 1997 гг.) и его семья, прекратил прием и пополнение вкладов. Среди его клиентов местные пароходства и рыболовные компании.
Банк «Таатта» погорел на активной деятельности в Крыму там началась массовая зачистка нечистоплотных банков. Кредитная организация с пропиской в Якутии одной из первых попала под внеплановые проверки. Банк «Таатта» закономерно перестал принимать деньги во вклады. Кроме того, бытует мнение, что год назад банк был продан в неудачные руки. В соответствии с данным Банка России, Дмитрий СОЛОВЬЁВ, член Совета директоров банка, участвующий в процессе выработки политики банка, является лицом, под значительным влиянием которого находится якутская кредитная организация. В соответствии с результатами деятельности банк «Таатта» и банк «Холмск» имели наибольшие убытки за прошедший 2017 год.
По данным издания Bankir.ru, на 31 августа 2017 года самым большим пакетом в банке «Таатта» в размере 49,59% владел Андрей Кобзон (по данным СМИ, сын певца Иосифа Кобзона). На 14 сентября 2017 года (последние данные на сайте самого банка) крупнейшим собственником значится Игорь Васильев с долей 50,33%.
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