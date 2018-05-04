www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.13 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства

04 Мая 2018, 14:28 | Дальний Восток

Сахалинский банк «Холмск» и якутский банк «Таатта» прекратили прием и пополнение вкладов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Печально известная история с Азиатско-Тихоокеанским банком является лишь верхушкой айсберга. Но если крупнейший банк Дальнего Востока ждет санация, то небольшие банковские организации в шаге от банкротства. Банк «Холмск», ключевым бенефициаром которого Аркадий КУКИН (мэр Холмска с 1994 по 1997 гг.) и его семья, прекратил прием и пополнение вкладов. Среди его клиентов местные пароходства и рыболовные компании.

Банк «Таатта» погорел на активной деятельности в Крыму там началась массовая зачистка нечистоплотных банков. Кредитная организация с пропиской в Якутии одной из первых попала под внеплановые проверки. Банк «Таатта» закономерно перестал принимать деньги во вклады. Кроме того, бытует мнение, что год назад банк был продан в неудачные руки. В соответствии с данным Банка России, Дмитрий СОЛОВЬЁВ, член Совета директоров банка, участвующий в процессе выработки политики банка, является лицом, под значительным влиянием которого находится якутская кредитная организация. В соответствии с результатами деятельности банк «Таатта» и банк «Холмск» имели наибольшие убытки за прошедший 2017 год.

По данным издания Bankir.ru, на 31 августа 2017 года самым большим пакетом в банке «Таатта» в размере 49,59% владел Андрей Кобзон (по данным СМИ, сын певца Иосифа Кобзона). На 14 сентября 2017 года (последние данные на сайте самого банка) крупнейшим собственником значится Игорь Васильев с долей 50,33%.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Яна Мальцева
Теги: Банк "Таатта"  вклады  Банк "Холмск"  Центробанк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru