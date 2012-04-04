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Сбербанк внедрил специальные условия жилищного кредитования
4 апреля, ZRPRESS. Сбербанк России запускает акцию «2012» для участников кредитной программы «Ипотека с государственной поддержкой». Специальные условия будут действовать при приобретении строящегося или построенного жилья в новостройках.
Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья. Кредит выдается на срок до 30 лет. После регистрации ипотеки ставка составит 11% годовых. Как уточнили в управлении общественных связей банка, теперь надбавка к ставке на период строительства объекта недвижимости и до регистрации ипотеки снижена с 1,15% - 3,75% годовых в рублях до единого размера – 1% для любого срока кредита и размера первоначального взноса.
«В новой Акции Сбербанк постарался максимально учесть пожелания наших клиентов к ранее действовавшим специальным предложениям - уменьшил порог первоначального взноса в два раза, а срок кредита расширил в три раза», - отметила директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.
«Золотой Рог».
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