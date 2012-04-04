Правительство снизило величину прожиточного минимума

4 апреля, ZRPRESS. Величина прожиточного минимума в целом по РФ за IV квартал 2011 г. в среднем на душу населения составляет 6 209 рублей, для трудоспособного населения - 6 710 рублей, пенсионеров - 4 902 рубля, детей – 5 993 рубля.

Такие показатели утверждены правительством РФ в постановлении № 247 от 28.03.2012.

«Золотой Рог».