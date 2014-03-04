Хабаровский филиал ВТБ отмечает рост активности предприятий

Кредитный портфель филиала ВТБ в Хабаровске составил 29,3 млрд рублей, увеличившись в сравнении с 2012 годом на 24%. Объем документарных операций вырос за год на 66% и составил 12,7 млрд рублей, что, по данным пресс-службы филиала, свидетельствует о производственной активности предприятий.

В числе совершенных документарных операций - организация для клиентов финансирования приобретения оборудования и тяжелой техники с привлечением средств иностранных банков UBS AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Danske Bank, Bank of Nova Scotia.

- Спрос на кредиты со стороны компаний среднего бизнеса растет, - комментирует ситуацию управляющий хабаровским филиалом ВТБ Евгений ОРЛОВ. - Мы даем все больше кредитов на закупку новой техники, на расширение производства. При долгосрочном кредитовании могут быть задействованы и документарные инструменты - импортные аккредитивы, гарантии. Гарантии выставляются в пользу тех компаний, которым наши клиенты поставляют товары, работы и услуги.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть формируют: оборонная промышленность (35%), нефтепереработка (24%), энергетика (11%), торговля (9%), строительство (8%). В портфеле также кредиты предприятиям транспортного и лесного комплекса, металлургии и золотодобывающей отрасли, пищевой промышленности и другие.