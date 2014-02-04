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Азиатско-Тихоокеанский банк увеличивает объем резервов

04 Февраля 2014, 11:57 | Дальний Восток

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, Благовещенск) в 2013 году снизил чистую прибыль по РСБУ на 5% - до 3,06 млрд рублей.

Основной причиной снижения чистой прибыли в банке называют рост расходов на создание резервов. Объем резервов за 2013 год вырос в 2,5 раза - до 4,37 млрд рублей против 1,7 млрд рублей по итогам 2012 года.

В результате уменьшения чистой прибыли и опережающего роста балансовых показателей банка, рентабельность капитала по итогам 2013 года снизилась до 25% против 35,9% в 2012 году, рентабельность активов уменьшилась до 3% против 4,4% в 2012 году. Коэффициент эффективности (cost-to-income, соотношение расходов к доходам) составил 36%, что на 1,4 процентного пункта (п.п.) ниже значения 2012 года.

Чистые процентные доходы банка за 2013 года выросли на 41,2% - до 8,99 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос по сравнению 2012 годом на 31,3% - до 3,3 млрд рублей.

Активы банка в прошлом году выросли на 29,8% - до 114,46 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос за год на 41,3% - до 85,34 млрд рублей. В том числе розничный кредитный портфель в 2013 году увеличился на 41,5% - до 56,8 млрд рублей, портфель кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям - на 40,8%, до 28,5 млрд рублей.

Объем средств на счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей увеличился за год на 35,8% - до 31,97 млрд рублей, объем средств на счетах розничных клиентов банка увеличился на 16,8% - до 49,3 млрд рублей.

Средства кредитных организаций выросли в 2013 году на 24,2% - до 5,86 млрд рублей.

Собственный капитал банка по итогам года составил 13,83 млрд рублей (рост на 29,9%). Уровень достаточности капитала (Н1) на 1 января 2014 года составил 12,5%.

Согласно информации на сайте банка, контролирующим бенефициарами банка являются экс-владельцы Экспобанка Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский и Питер Хамбро, которые совместно через компанию "ППФИН Регион" контролируют 58,22% акций. Кроме того, 17,9% акций банка принадлежит фонду East Capital. Еще 8,4% принадлежит компании "Техсан Энтерпрайзис Лимитед" (Techsun Enterprises Limited), 6,99% акций - Международной финансовой корпорации (IFC).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банки  прибыль  АТБ  активы 



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Комментарии

  • Псевдоним12:30, 05.03.2014#

    На фотографии не банк, а украинский дискаунтер. . .

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