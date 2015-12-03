Больше подарков в Новом году со Сбербанком

Дальневосточный Сбербанк приглашает клиентов принять участие в акции «Больше подарков в Новом году».

Оплачивайте жилищно-коммунальные услуги и прочие платежи через систему «Сбербанк Онлайн» в период с 20 ноября по 25 декабря 2015 года и получайте промо-коды, которые необходимо зарегистрировать на сайте банка в специальном разделе.

Каждую неделю определяются 100 участников акции, которые получат подарок от Сбербанка - 500 рублей на счет банковской карты. Также по итогам акции будут определены два победителя в номинациях: за «самый большой платеж, проведенный в период акции» и «наибольшее количество зарегистрированных промо-кодов». Победители получат денежные призы в размере 50 тыс. рублей.

«В канун Нового года мы приготовили для наших клиентов особенный сюрприз. Проводя привычные платежи через систему интернет-банкинга, вы не только экономите время и силы – ведь это можно делать в любое удобное время и в удобном для себя месте с любого устройства, имеющего доступ в Интернет – теперь можете получать денежные призы», - подчеркнул Станислав СВАТКО, директор управления «Банк XXI» Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. - Чем больше промо-кодов вы зарегистрируете, тем больше возможностей получить подарок!»

Полные условия акции – на сайте банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.