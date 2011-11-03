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Половина банкиров жульничает при выдаче кредита
Правозащитники определили, как от клиента утаивается важная информация при выдаче кредитов.
Союз потребителей финансовых услуг решил узнать, насколько крупные банки страны честны и лояльны по отношению к клиенту. В 50 наиболее известных банков нагрянула неофициальная проверка.
Под видом обычных граждан, желающих оформить потребительский кредит, члены ФинПотребСоюза просили банкиров не только рассказать им о предоставляемой услуге, но и дать почитать договор для предварительного ознакомления с условиями. Отметим, что требование это вполне обосновано и прописано в статье 10 закона «О защите прав потребителей». Клиенту должна предоставляться своевременная и достоверная информация для того, чтобы тот взвесил все «за» и «против», сделав правильный выбор.
Выяснилось, что российским кредиторам законы не указ. «В 21 из 50 банков в предоставлении текста договора было отказано. Мотивация в том, что по внутреннему банковскому регламенту договор предоставляется только после рассмотрения поданных потребителем документов и принятия банком решения о выдаче кредита», - отметили представители Союза потребителей финансовых услуг.
То есть клиент, которому понадобилось оформить потребительский заем, нынче получает «кота в мешке», подписывая документ, с условиями которого впоследствии может не согласиться.
Интересно, что проверку на добропорядочность проходили не какие-нибудь мелкие банки, в чьей компетентности легко усомниться, а организации, вовсю пользующиеся доверием граждан.
В черный список скрывающих
информацию от заемщика попали:
«Газпромбанк», «КИТ Финанс»,
«Банк Санкт-Петербург»,
«Возрождение», «Промсвязьбанк»,
«Россельхозбанк», «Совкомбанк».
В ФинПотребСоюзе нисколько не сомневаются, банки, отказавшие предоставить клиенту договор кредитования до его подписания, нарушают права потребителя. А это, как известно, административно наказуемо. «То, что договор предоставляется непосредственно перед его подписанием, не только искажает смысл закона, но и доставляет неудобства гражданину, который должен дать банку полную информацию о себе без уверенности в том, что условия кредитования данного банка будут для него приемлемы», - подчеркнули в ФинПотребСоюзе.
Не так давно Высший Арбитражный Суд отстоял-таки интересы банковских заемщиков в части выплат кредита раньше указанного в договоре срока или возврата неиспользованного займа без комиссий.
В ВАС посчитали, что потребительские права безусловно должны распространяться и на банковского клиента. И если за покупателем товара или услуги законодательно закреплено право возврата приобретенного, то почему нельзя применять подобный подход к заемщикам?
Начальник управления частного права ВАС Роман Бевзенко напомнил о так называемом «периоде охлаждения», придуманном в Европе еще 30 лет назад.
«Это две недели, в течение которых покупатель имеет возможность вернуть назад приобретенное без сопутствующих издержек. Сегодня технологии продаж не дают потребителю спокойно обдумать, нужна ли ему покупка, - подчеркнул эксперт. - Идея отказа от товара или кредита спустя некоторое время после заключения договора должна распространяться на все сделки, заключаемые гражданином. Это один из фундаментальных принципов потребительского права. В случае, если банк отказывается принимать возврат лично от клиента или через систему безналичных платежей, заемщик смело может обратиться в суд – закон на его стороне».
Помимо возврата нерастраченного займа, новый закон, принятый Госдумой разрешает клиенту погашать кредит раньше указанного в договоре срока, предупредив кредитора не меньше, чем за 30 дней. При этом банк не вправе штрафовать заемщика, но имеет право получит от кредитуемого лица проценты по договору, начисленные включительно до дня возврата долга полностью или частично, пишет Gudok.ru.
Директор операционного офиса МКБ Москомприватбанка Елена Баранова считает, что исключение штрафов за преждевременные выплаты или возврат неиспользованного кредита существенно не отразится на доходах банков: «Это непроцентные доходы, размер которых минимален».
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