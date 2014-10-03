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В Дальневосточном Сбербанке кадровые назначения
Наталья Цыкал назначена на должность Директора по развитию, организации продаж и обслуживания розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». В этой должности она будет курировать обслуживание частных клиентов.
Наталья Александровна окончила Сибирскую коммерческую академию потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии». Имеет степень мастера делового администрирования (MBA). В системе Сбербанка работает с 1995 года. В 2010 году назначена на должность Директора Управления обслуживания и продаж в сети ВСП Восточно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России». С апреля 2013 по сентябрь 2014 года работала заместителем регионального директора в региональной дирекции «Сибирь-Дальний Восток» Центрального аппарата ОАО «Сбербанк России».
«Сегодня услугами и продуктами Сбербанка пользуются свыше 3,5 млн дальневосточников, – отметила Наталья Цыкал. – Это огромная ответственность. Мы нацелены на постоянное совершенствование всех операционных процессов, чтобы предоставлять нашим клиентам максимально быстрый и удобный сервис».
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