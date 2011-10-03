Денежная масса в РФ выросла до 21080 млрд рублей

По данным Центробанка РФ, денежная масса М2 по состоянию на 1 сентября 2011 года составила 21 080,0 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,3%.

Наличные денежные средства составили на 1 сентября 5339,1 млрд рублей. Безналичные денежные средства – 15740,8 млрд рублей.

Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.