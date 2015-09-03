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Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов Дальневосточного Сбербанка превысил 200 млрд рублей
Более 216 млрд рублей составил по итогам 8 месяцев 2015 года совокупный портфель привлеченных средств юридических лиц, обслуживающихся в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России».
Из них 30 млрд рублей, или 14%, размещаются на счетах предприятий малого и микробизнеса, чья годовая выручка не превышает 400 млн рублей. 25 млрд рублей (12% портфеля депозитов юрлиц) составляют средства среднего и крупного бизнеса с годовой выручкой от 400 млн до 15 млрд рублей. Соответственно, 161 млрд рублей, или 74% портфеля, в Дальневосточном Сбербанке хранят крупнейшие корпоративные клиенты с годовой выручкой свыше 15 млрд рублей.
«Мы предлагаем корпоративным клиентам с любым масштабом бизнеса широкую депозитную линейку как в рублях, так и в иностранной валюте, - отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России». – Размещение временно свободных средств в Сбербанке обеспечивает 60 тысячам наших корпоративных клиентов стабильный рост накоплений и уверенность в завтрашнем дне. Открытие депозита по Интернету с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» означает более высокую ставку, чем при открытии счета в отделении банка».
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