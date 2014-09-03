Дальневосточный Сбербанк подключил к услуге эквайринга свыше 5 тысяч торгово-сервисных точек

Более 5,4 тысяч торгово-сервисных точек подключил к услуге эквайринга Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» с начала этого года. В итоге общее число компаний Дальнего Востока, в которых установлены POS-терминалы Сбербанка для осуществления расчетов по карте, достигло 22 тысяч, а объем проведенных в терминалах операций в первом полугодии 2014 года составил около 26,6 млрд. рублей.

«Сегодня Сбербанк занимает лидирующее положение на рынке эквайринга. Мы стремимся к тому, чтобы максимально расширить возможности наших клиентов по безналичной оплате товаров и услуг в торгово-сервисных точках. Для потребителя безналичный расчет означает экономию времени и удобство использования, а для ритейлера – снижение затрат на инкассацию и увеличение продаж, ведь покупатели больше не ограничены суммой имеющихся при себе наличных денег и могут воспользоваться дебетовой либо кредитной картой», – прокомментировал Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

ZRPRESS.RU, Владивосток.