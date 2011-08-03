В Забайкалье региональные УФНС и ПФР заключили межведомственное соглашение

В Забайкальском крае для усиления контроля за работодателями, которые выплачивают заработную плату ниже прожиточного минимума, региональные УФНС и отделение ПФР заключили Соглашение о взаимном обмене информацией.

Согласно документу, Пенсионный фонд представляет налоговикам списки плательщиков, выплачивающих заработную плату ниже установленного размера минимальной оплаты труда.

В итоге, с начала года из более чем 1 700 работодателей 778 после общения с налоговыми инспекторами вывели из тени ту часть заработной платы своих работников, которая ранее выплачивалась «в конверте», сообщает пресс-служба ФНС РФ.