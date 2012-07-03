Центр тяжести мировой экономики смещается

Почти весь рост глобальной экономики через 13 лет будет сосредоточен в 600 крупнейших городах, где будут жить миллиарды «новых потребителей» и десятки миллионов «новых богатых», прогнозирует McKinsey. От России в этой городской цивилизации могли бы поучаствовать 20 мегаполисов.

Эксперты McKinsey спрогнозировали вклад населения 600 крупнейших мировых городов в будущее экономики. Именно они принесут мировой экономике $30 трлн к 2025 году, или 65% роста.

Лидерами будут 440 городов в развивающихся странах, в том числе в России. Этот «Топ-440» к 2025 году подарит миру $23 трлн или 47% роста.

Четверть мирового роста придется на 242 китайских города.

20 крупнейших «мегагородов» развивающегося мира добавят в мировой ВВП $6 трлн. Это приблизительно 7,6% роста в год, что намного больше, чем 4%, которые ожидают от мировой экономики в целом.

В 20-ке окажутся столицы развивающихся стран - Москва, Сан-Паулу, Стамбул, Мехико, Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш). Из оставшихся четырнадцати шесть находятся в Китае и три - в Индии.

Изменится не только скорость урбанизации, но и ее характер.

Переселение населения в крупные города уже давно обеспечивает китайскую экономику двузначными темпами роста. Но до сих пор это был простейший фактор - жители деревни бросали свою работу с низкой производительностью и находили место в городе с производительностью более высокой. Часть произведенных бывшими крестьянами товаров шла на экспорт.

Но теперь урбанизация в Китае и во всем развивающемся мире принимает новые черты - разбогатевшие бывшие крестьяне и жители малых городов, переехав в мегополисы, становятся активными членами потребительского класса и тем самым обеспечивают своим городам процветание.

Появится массовый класс новых потребителей с чистым доходом минимум в $3600 в год (в ценах 2005 года), которые покупают не только товары первой необходимости, но и делают крупные покупки. Из-за них большие города будут быстро расширяться и расти.

В развивающихся странах количество таких «новых потребителей» вырастет за 13 лет на 1,8 млрд и составит 2,6 млрд человек.

Появится 60 млн семей с совокупным доходом в $70 тыс. в год (сейчас таких в городах «Топ-440» всего 20 млн.)

В Китае будут проживать 19% таких семей, в Бразилии и России - по 4%. Из них 3% будут населять всего три города - Москву, Санкт-Петербург и Самару.

«Золотой Рог».