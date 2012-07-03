Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Центр тяжести мировой экономики смещается
Почти весь рост глобальной экономики через 13 лет будет сосредоточен в 600 крупнейших городах, где будут жить миллиарды «новых потребителей» и десятки миллионов «новых богатых», прогнозирует McKinsey. От России в этой городской цивилизации могли бы поучаствовать 20 мегаполисов.
Эксперты McKinsey спрогнозировали вклад населения 600 крупнейших мировых городов в будущее экономики. Именно они принесут мировой экономике $30 трлн к 2025 году, или 65% роста.
Лидерами будут 440 городов в развивающихся странах, в том числе в России. Этот «Топ-440» к 2025 году подарит миру $23 трлн или 47% роста.
Четверть мирового роста придется на 242 китайских города.
20 крупнейших «мегагородов» развивающегося мира добавят в мировой ВВП $6 трлн. Это приблизительно 7,6% роста в год, что намного больше, чем 4%, которые ожидают от мировой экономики в целом.
В 20-ке окажутся столицы развивающихся стран - Москва, Сан-Паулу, Стамбул, Мехико, Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш). Из оставшихся четырнадцати шесть находятся в Китае и три - в Индии.
Изменится не только скорость урбанизации, но и ее характер.
Переселение населения в крупные города уже давно обеспечивает китайскую экономику двузначными темпами роста. Но до сих пор это был простейший фактор - жители деревни бросали свою работу с низкой производительностью и находили место в городе с производительностью более высокой. Часть произведенных бывшими крестьянами товаров шла на экспорт.
Но теперь урбанизация в Китае и во всем развивающемся мире принимает новые черты - разбогатевшие бывшие крестьяне и жители малых городов, переехав в мегополисы, становятся активными членами потребительского класса и тем самым обеспечивают своим городам процветание.
Появится массовый класс новых потребителей с чистым доходом минимум в $3600 в год (в ценах 2005 года), которые покупают не только товары первой необходимости, но и делают крупные покупки. Из-за них большие города будут быстро расширяться и расти.
В развивающихся странах количество таких «новых потребителей» вырастет за 13 лет на 1,8 млрд и составит 2,6 млрд человек.
Появится 60 млн семей с совокупным доходом в $70 тыс. в год (сейчас таких в городах «Топ-440» всего 20 млн.)
В Китае будут проживать 19% таких семей, в Бразилии и России - по 4%. Из них 3% будут населять всего три города - Москву, Санкт-Петербург и Самару.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Биткоин рухнул на треть
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Ждем доллар по 62
- К концу года рубль будет стоить 68 за доллар
- Нефть растет как на дрожжах
- Российские власти призывают скупать доллары
- Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
- Новоиспеченным владельцам "дальневосточных гектаров" выделят 6 млрд рублей льготных кредитов
- Россия на грани введения валютного налога
- Минимальный размер оплаты труда достиг 7,5 тыс. рублей
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз