Российский рубль не избежит дальнейшей девальвации - это общая тенденция для денежных единиц всех крупнейших развивающихся стран, например, Бразилии или даже Китая, сообщает Rosbalt.ru. Тот факт, что стремительное падение курса российской национальной валюты остановилось так же быстро, как началось, объясняется, в первую очередь, разнонаправленными колебаниями цен на нефть. Однако для рубля нефть - это обманчивая поддержка - с учетом того, что в последние месяцы ее стоимость уверенно, хотя и постепенно, снижается.

В то же время россиян складывающаяся ситуация как будто не слишком волнует. Как показывают данные об изменении размеров банковских вкладов россиян в рублях и иностранной валюте массового бегства «в доллар», которое наблюдалось, например, в конце 2008 года, сегодня нет. Похоже, что российскому Центробанку своими интервенциями на валютном рынке удалось на время «заморозить» ситуацию, убедив большинство экономически активного населения, что речь идет именно о расширении коридора этих колебаний - не более того. Мол, если раньше нормальным были колебания на уровне 2-3% в месяц, то теперь и 10-15% (на 3-5 рублей) - это нормально.

Финансовые и биржевые аналитики на этом фоне дают взаимно противоречивые прогнозы. Все сходятся на том, что к началу осени доллар будет стоить около 35 рублей. И ничего страшного в этом нет, добавляют многие из них. Ведь к концу года доллар «откатится» назад - к отметке 30 рублей. Как и почему, правда, для них объяснить достаточно проблематично. Между тем, прогнозировать ситуацию на несколько месяцев вперед сегодня совершенно бессмысленно. Исходить явно следует из сиюминутных показателей. А они, напомним, таковы: инфляция растет и, вопреки прогнозам начала года, может составить от 6,5 до 8,5% (по грубым прикидкам). Цены на нефть (если не будет военной операции против Сирии) продолжают снижаться, и иных тенденций не наблюдается.

Вывод капиталов из России напротив, ничуть не снижается, и аналитики уже вынуждены признавать, что речь идет вовсе не о западном капитале, бегущем из развивающихся стран. У нас своя особенность - бежит российский капитал, уходящий в настоящие, а не мнимые «тихие гавани», где он надеется пересидеть вероятную экономическую и политическую нестабильность в стране.

Как следствие этого - сохраняется тенденция на снижение курса рубля к доллару и даже, не исключено, к евро, теряющему свою привлекательность на фоне финансового кризиса.

Рано или поздно население это все же заметит. Скорее всего - сразу после завершения сезона отпусков, поскольку не исключено, что к тому времени доллар превысит психологически важную отметку в 35 рублей. И вот тогда уже начнется малоконтролируемая паника, которая только подхлестнет обесценивание национальной валюты.

В этой ситуации решающим окажется фактор, который уже отметил экс-глава Минфина Алексей КУДРИН. Золотовалютные запасы России сейчас ниже, чем в 2008 году, так что их просто может не хватить для удержания курса национальной валюты в границах контролируемого коридора.

«Золотой Рог».