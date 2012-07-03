Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль не избежит дальнейшей девальвации
Российский рубль не избежит дальнейшей девальвации - это общая тенденция для денежных единиц всех крупнейших развивающихся стран, например, Бразилии или даже Китая, сообщает Rosbalt.ru. Тот факт, что стремительное падение курса российской национальной валюты остановилось так же быстро, как началось, объясняется, в первую очередь, разнонаправленными колебаниями цен на нефть. Однако для рубля нефть - это обманчивая поддержка - с учетом того, что в последние месяцы ее стоимость уверенно, хотя и постепенно, снижается.
В то же время россиян складывающаяся ситуация как будто не слишком волнует. Как показывают данные об изменении размеров банковских вкладов россиян в рублях и иностранной валюте массового бегства «в доллар», которое наблюдалось, например, в конце 2008 года, сегодня нет. Похоже, что российскому Центробанку своими интервенциями на валютном рынке удалось на время «заморозить» ситуацию, убедив большинство экономически активного населения, что речь идет именно о расширении коридора этих колебаний - не более того. Мол, если раньше нормальным были колебания на уровне 2-3% в месяц, то теперь и 10-15% (на 3-5 рублей) - это нормально.
Финансовые и биржевые аналитики на этом фоне дают взаимно противоречивые прогнозы. Все сходятся на том, что к началу осени доллар будет стоить около 35 рублей. И ничего страшного в этом нет, добавляют многие из них. Ведь к концу года доллар «откатится» назад - к отметке 30 рублей. Как и почему, правда, для них объяснить достаточно проблематично. Между тем, прогнозировать ситуацию на несколько месяцев вперед сегодня совершенно бессмысленно. Исходить явно следует из сиюминутных показателей. А они, напомним, таковы: инфляция растет и, вопреки прогнозам начала года, может составить от 6,5 до 8,5% (по грубым прикидкам). Цены на нефть (если не будет военной операции против Сирии) продолжают снижаться, и иных тенденций не наблюдается.
Вывод капиталов из России напротив, ничуть не снижается, и аналитики уже вынуждены признавать, что речь идет вовсе не о западном капитале, бегущем из развивающихся стран. У нас своя особенность - бежит российский капитал, уходящий в настоящие, а не мнимые «тихие гавани», где он надеется пересидеть вероятную экономическую и политическую нестабильность в стране.
Как следствие этого - сохраняется тенденция на снижение курса рубля к доллару и даже, не исключено, к евро, теряющему свою привлекательность на фоне финансового кризиса.
Рано или поздно население это все же заметит. Скорее всего - сразу после завершения сезона отпусков, поскольку не исключено, что к тому времени доллар превысит психологически важную отметку в 35 рублей. И вот тогда уже начнется малоконтролируемая паника, которая только подхлестнет обесценивание национальной валюты.
В этой ситуации решающим окажется фактор, который уже отметил экс-глава Минфина Алексей КУДРИН. Золотовалютные запасы России сейчас ниже, чем в 2008 году, так что их просто может не хватить для удержания курса национальной валюты в границах контролируемого коридора.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев