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Российских пенсионеров отправили в свободное плавание
Пока российские власти пытаются определиться, повышать пенсионный возраст или нет, все больше жителей страны потихоньку начинают копить себе на старость, не дожидаясь судьбоносного решения. По данным исследовательского холдинга «Ромир», почти 60% россиян задумываются о будущей пенсии и предпринимают шаги для ее увеличения.
Наиболее популярная мера - накопление сбережений наличными или на банковских счетах (43%). При этом 12% опрошенных инвестируют в недвижимость, дорогостоящие покупки, иные активы, еще 12% пользуются услугами негосударственного пенсионного фонда, а 5% заявили, что оформили полис накопительного страхования жизни.
Тема увеличения срока выхода на пенсию в очередной раз актуализировалась на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Накануне мероприятия министр финансов Антон СИЛУАНОВ пообещал, что пенсионный возраст в России повышаться не будет, а проблему дефицита ПФР, из-за которого, собственно, и разгорелась эта дискуссия, в ближайшие 15 лет будут решать путем проведения масштабной пенсионной реформы.
В кулуарах форума глава Минфина пояснил, что на данный момент его ведомству более привлекательным кажется другой вариант: экономическое стимулирование граждан к добровольному продлению трудового стажа. «Можно сделать так, что если гражданин выходит на пенсию в 60-65 лет, он будет после 65 лет получать более высокую пенсию. Если мы меняем формулу расчета пенсий, то период дожития сокращается, а пенсия может быть увеличена в 1,6 раза», - рассчитал министр.
Озвученное Силуановым предложение поработать подольше неоднозначно. Высококвалифицированные профессионалы, которые всегда востребованы и имеют хорошие зарплаты, и сейчас продолжают трудиться, пока хватает сил, независимо от официального пенсионного возраста. Остальным даже при желании найти работу уже после 50 не так-то просто. Рассуждения специалистов о демографических проблемах пока как-то не вдохновили работодателей, которые в объявлениях о вакансии продолжают ставить возрастные рамки до 40-45 лет, а зачастую и ниже. А должности, на которые более или менее охотно берут пожилых людей (какой-нибудь гардеробщик или вахтер), хороши лишь как прибавка к пенсии, ибо по уровню оклада они этой самой пенсии равны, а то и проигрывают. Так что эта мера вряд ли возымеет желаемый эффект.
Оттягивая решение вопроса о повышении пенсионного порога, правительство совершенно справедливо опасается роста социального напряжения. Как показало исследование «Ромир», подавляющее большинство опрошенных (82%) не поддерживают идею повышения пенсионного возраста и только 12% выражают ей полную или частичную поддержку. При этом была выявлена прямая зависимость от уровня дохода: чем выше нынешнее благосостояние респондентов, тем чаще они высказывались в поддержку этого предложения.
Сильно отличаются в разных доходных группах доли людей, делающих сбережения на старость: 30%, 40% и 50% соответственно в группах с низким, средним и высоким уровнем доходов. А не создают никаких сбережений, соответственно, 40%, 28% и 18% респондентов в обозначенных группах. И это понятно - когда живешь от зарплаты до зарплаты, делать накопления гораздо труднее.
По мнению авторов исследования, менталитет россиян в отношении пенсионного обеспечения меняется - надежда на помощь государства или близких сменяются готовностью опираться только на собственные силы и возможности. Во всяком случае, стремление работать и самостоятельно обеспечивать себе необходимый уровень жизни в критической ситуации после выхода на пенсию декларирует большинство опрошенных - 75%. Только 6% россиян рассчитывают на помощь государства и 4% - на помощь близких в тяжелой материальной ситуации после выхода на пенсию. И лишь 1% россиян полагают, что их проблемы «голодной старости» никак не могут коснуться, потому, что у них «есть и всегда будут сбережения».
«Золотой Рог».
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