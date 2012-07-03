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Далькомбанк станет Дальневосточным филиалом МТС-банка
Присоединение хабаровского Далькомбанка к МТС-банку (бывший Московский банк реконструкции и развития, МБРР) юридически завершится в октябре 2012 года. Далькомбанк будет преобразован в Дальневосточный филиал МТС-банка. При этом все операции и услуги, которые предоставлялись до настоящего момента в Далькомбанке, будут сохранены, а также будут введены новые продукты.
По словам председателя правления Далькомбанка Андрея КУЛЕШОВА, объединение с МТС-банком позволит Далькомбанку в качестве Дальневосточного филиала усилить позиции в регионе за счет сильного бренда и увеличения количества точек продаж.
Досье "ЗР"
В 2008 году ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (ныне ОАО «МТС-Банк»), в банковскую группу которого также входит люксембургский East-West United Bank, приобрел контрольный пакет акций Далькомбанка. Акционеры приняли решение о создании универсального банка федерального уровня, не уступающего по уровню обслуживания европейским банкам. Была разработана стратегия развития банковской группы, основная цель которой заключалась в том, чтобы, оставаясь универсальным банком, увеличить до 50% долю розничного обслуживания в общем бизнесе.
Решение о смене названия было одобрено МБРР в прошлом году одновременно с принятием новой стратегии. Запись о регистрации изменений, связанных с названием, была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) Управлением федеральной налоговой службы по Москве в конце января 2012 года. Банк России 16 февраля выдал генеральную лицензию на новое название банка - МТС-банк.
«Присоединение Далькомбанка к МТС-банку является логическим этапом в бизнес-интеграции наших активов, которую мы выстраивали с момента вхождения Далькомбанка в банковскую группу тогда еще МБРР. Объединение «Далькомбанка и МТС-банка, в первую очередь, направлено на повышение качества обслуживания клиентов, внедрение новейших технологий, аналогов которых в российской банковской сфере нет, а также на упрощение системы управления и контроля над деятельностью всей банковской группы», - отметил на пресс-конфренци в Хабаровске заместитель председателя правления МТС-банка Яков ГЕМБУХ.
«Мы стремимся к тому, чтобы стать пионерами на Дальнем Востоке в области новейших технологий, работающих на стыке банковской и телекоммуникационной отраслей, с помощью которых офис банка будет в телефоне каждого клиента. В нашем регионе данная сфера еще не затронута, и объединение с МТС-банком позволит нам стать первыми на рынке», - сказал Андрей Кулешов.
До объединения самый удаленный на востоке офис МТС-банка находился в Красноярске, после объединения с Далькомбанком офисы МТС-банка будут представлены практически во всех крупных населенных пунктах России - от Южно-Сахалинска до Калининграда.
К концу 2012 года собственная филиальная сеть МТС-банка будет насчитывать более 160 офисов, а к 2016 году общее количество точек продаж превысит 4 тыс. по всей России.
Новые реквизиты Дальневосточного филиала ОАО «МТС Банк» будут сообщены клиентам банка до 15 июля. Уведомление клиентов будет осуществляться по почте и через Интернет, на сайте банка появится объявление о смене реквизитов. Это делается для того, чтобы все корпоративные клиенты «Далькомбанка» за 2-3 месяца смогли уведомить своих контрагентов.
Досье "ЗР"
15 мая 2012 года акционеры Далькомбанка на внеочередном собрании приняли решение реорганизовать банк в форме присоединения к МТС-банку. 14 мая 2012 года акционеры МТС-банка на внеочередном собрании приняли решение реорганизовать банк в форме присоединения к нему Далькомбанка. Далькомбанк с 2008 года входит в банковскую группу МБРР вместе с МТС-банком и East-West United Bank. Основной акционер группы - АФК «Система». Акционерами Далькомбанка являются МТС-банк (75,007%) и АФК «Система» (24,993%).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".
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ЖАЛОБА БАНК МТС зовут меня Григор Рубикович 30 ого апреля 2013 г мне на карту банка( МБРР ) МТС ПЕРЕЧИСЛИЛИ 25000 РУБЛЕЙ из этих денег каким то загадочным образом исчезли 6000 рублей, до этого из 5000 исчезли 3000, уже месяц как звоню в единую службу банка МТС я уже устал звонить по 88002500520 и устал слышать от сотрудников что они отправляют заявку и что в течение 3 дней вопрос будет решен и так с 30 апреля по сей день со счёта пропадают деньги до сих пор этот вопрос не решили. 29 05 2013 я хочу снять остаток денег с карточки, банкомат не выдает денег спускаюсь в кассу и мне говорят на счете денег нет звоню по номеру 88002500520 мне говорят что было списано 70000 рублей но я денег не снимал и не видел я пишу обращение в банке МТС и мне отвечают надо ждать 60 рабочих дней скажите пожалуйста что мне дальше делать я уже устал от МТС банка (притом операторы дают разные ответы) что за бред несут сотрудники банка МТС цитирую ваша заявка будет рассмотрена в течение 60 рабочих дней они даже не думают что может это последние деньги человека может ребенок или родители в болнице им ето не интересно они непонимают а вобшето что им понять у них голова дана для того чтобы хавать а не думать есть такое СЛОВО совесть они ето потеряли