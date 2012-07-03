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КБ «Восточный экспресс» добавит капитала

03 Июля 2012, 17:34 | Дальний Восток

Совет директоров Восточного экспресс банка (КБ «Восточный экспресс», Благовещенск) 29 июня утвердил решение об увеличении уставного капитала на 180 млн рублей.

Капитал планируется увеличить путем выпуска 18 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка каждая. Размещение бумаг будет проходить по открытой подписке с предоставлением акционерам преимущественного права приобретения акций. В настоящее время уставный капитал банка составляет 739 млн 683 тыс. 751,31 рублей. Таким образом, банк планирует увеличить уставный капитал на 24,33%, количество обыкновенных акций - на 24,6%.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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