Шанхайский филиал ВТБ начал трансграничные расчеты в юанях

Соглашения о сотрудничестве между банком ВТБ и Bank of China было подписано 20 мая в присутствии президента РФ Владимира ПУТИНА и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА. Документ был подписан первым заместителем президента - председателя правления банка ВТБ Василием ТИТОВЫМ и президентом BankofChinaЧень СИТИНОМ.

В соответствии с условиями соглашения стороны планируют развивать партнерские отношения в различных сферах межбанковского сотрудничества. В частности, документ предусматривает взаимодействие сторон в области расчетов с использованием национальных валют, инвестиционно-банковского бизнеса, межбанковского кредитования, торгового финансирования и операций на рынках капитала, сообщила пресс-служба Хабаровского филиала банка ВТБ.

«В Хабаровске работает расчетный центр ВТБ с Китаем, через который проходят платежи в пользу китайских контрагентов клиентов банка из всех регионов России. Прямой корреспондентский счет с BankofChina LTD Beijing входит в число активно используемых нашим расчетным центром для проведения платежей между российскими и китайскими контрагентами. Расчеты проводятся и в национальной валюте, рублях и юанях», - отметил управляющий филиалом ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.