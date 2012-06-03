Минфин РФ против введения налогов, ограничивающих потоки капитала

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. Минфин РФ не считает необходимым вводить какие-либо ограничения на потоки капитала, даже с учетом текущего высокого оттока капитала из страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле текущего года составил уже 42 миллиарда долларов (за весь 2011 год - 80,5 миллиарда долларов). Банк России, который ранее прогнозировал нулевое сальдо оттока-притока капитала 2012 году, теперь ожидает оттока по итогам года.

"Думаю, что нет необходимости вводить какие-то ограничения на потоки капитала", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Вести 24".

Он пояснил, что такие меры, как налог на вывод капитала, обсуждаются. "Есть предложение ввести налог на финансовые транзакции, на капитальные операции", - сказал министр. Однако в Минфине это считают нецелесообразным.

"У нас страна, которая не вводит ограничения на потоки - как в страну, так и из страны - капитала", - заметил глава Минфина. По его словам, это создает позитивный инвестклимат в стране, и Россия шла к этому достаточно долго.

"Это создает серьезные условия и понимание для инвесторов, что любые капитальные потоки могут быть как введены, так и выведены. То есть здесь и нет рисков для инвесторов с точки зрения того, что мы можем вдруг заморозить ни с того ни с его вывоз капитала", - пояснил Силуанов.

Введение ограничивающих мер существенно ограничит нашу инвестиционную привлекательность, считает он.

РИА Новости.



