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Компания «Ростелеком» привлекла кредит ВТБ на 15 млрд рублей
03 Июня 2012, 03:03 | Дальний Восток
3 июня, ZRPRESS. ВТБ открыл кредитную линию на 15 млрд рублей телекоммуникационной компании «Ростелеком». Средства предоставляются сроком на 3 года.
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, заемные ресурсы будут направлены на финансирование операционной и инвестиционной деятельности компании, а также ее текущих обязательств.
Отметим, что на сегодняшний день сумма действующих кредитных соглашений ВТБ с «Ростелекомом» составляет около 37 млрд рублей, с учетом данной кредитной линии.
«Золотой Рог».
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