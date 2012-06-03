Компания «Ростелеком» привлекла кредит ВТБ на 15 млрд рублей

3 июня, ZRPRESS. ВТБ открыл кредитную линию на 15 млрд рублей телекоммуникационной компании «Ростелеком». Средства предоставляются сроком на 3 года.

Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, заемные ресурсы будут направлены на финансирование операционной и инвестиционной деятельности компании, а также ее текущих обязательств.

Отметим, что на сегодняшний день сумма действующих кредитных соглашений ВТБ с «Ростелекомом» составляет около 37 млрд рублей, с учетом данной кредитной линии.

«Золотой Рог».