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Власти не намерены вводить отдельный налог на роскошь
3 мая, ZRPRESS. Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов сообщил журналистам по итогам заседания правительства РФ, что отдельного налога на роскошь в России не будет.
По словам Сергея Шаталова, налогообложение предметов роскоши будет реализовано через повышенную ставку транспортного налога и прогрессивную ставку налога на недвижимость.
Начиная с 2013 года Минфин предлагает ввести минимальную ставку транспортного налога (без возможности ее снижения законами субъектов РФ) для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. в размере 300 руб. с 1 л.с. с возможностью увеличения этой ставки законами субъектов РФ.
Такое предложение содержится в Основных направлениях налоговой политики РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, представленных Минфином РФ на заседании президиума правительства РФ.
Кроме того, предполагается увеличение в 5 раз средних ставок транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130 – 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).
При этом повышенные налоговые ставки предлагается применять в отношении транспортных средств, произведенных после 2000 года.
Вместе с тем, взимание повышенного налога не предполагается в отношении спортивных автомобилей и мотоциклов, используемых исключительно для участия в спортивных соревнованиях.
По словам Сергея Шаталова, недвижимость стоимостью до 100 млн руб. будет облагаться налогом в 0,05%, от 100 до 300 млн руб. - 0,1%, более 300 млн. руб. - 0,3%. При этом речь идет о совокупной стоимости всей недвижимости, находящейся в собственности человека в РФ.
«Золотой Рог».
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