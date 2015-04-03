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Сбербанк снижает процентные ставки по кредитам для корпоративных клиентов
Сбербанк принял решение о снижении процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам для корпоративных клиентов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». Снижение составит в среднем 1% годовых.
Снижение ставок затрагивает широкий спектр кредитных продуктов Сбербанка, в том числе оборотное кредитование, предоставления гарантий, краткосрочное кредитование контрактов с государственными заказчиками, кредитование проектов с государственной поддержкой.
«Снизив процентные ставки для корпоративных клиентов, Сбербанк подчеркивает свою готовность поддерживать приоритетные отрасли и проекты российской экономики в необходимых объемах, – отметила старший вице-президент Сбербанка Светлана Сагайдак. – Мы ожидаем прироста ссудной задолженности по крупному, среднему и малому бизнесу до 100 млрд рублей».
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