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Сбербанк наращивает обороты по эквайрингу на Дальнем Востоке

03 Марта 2016, 15:05 | Дальний Восток

Объем эквайрингового оборота Дальневосточного Сбербанка за 2015 год составил около 150 млрд  рублей, что почти в 2 раза превышает показатели прошлого года. На сегодня в банке обслуживаются более 14 тысяч компаний, использующих услугу приема к оплате банковских карт. Всего предприятия-клиенты банка имеют около 28 тысяч торгово-сервисных точек на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В том числе 56 клиентов использует сервис «Интернет-эквайринг». Эта услуга позволяет принимать онлайн платежи по банковским картам, обеспечивает быстроту и безопасность расчетов.

«Безналичные платежи становятся все более распространенной формой расчетов за товары и услуги, и все активнее заменяют наличные. Прием к оплате банковских карт позволяет предпринимателям привлечь новых клиентов - владельцев банковских карт и повысить средний размер покупки, а также облегчить и ускорить работу кассира. Немаловажный плюс сервиса -  сокращение расходов на инкассацию», - подчеркнула Наталья Цыкал, Заместитель Председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Количество подключенного эквайрингового оборудования за год выросло на 13 % и на сегодня составляет 33,3 тысячи единиц.

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: сбербанк 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:17, 03.03.2016#

    Амекс эмитируют, а прием в Приморье платежей не осуществляют, хотя на Западе, во всех точках, где эквайринг осуществляет Сбер, Амекс принимают к оплате.

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