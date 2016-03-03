Сбербанк наращивает обороты по эквайрингу на Дальнем Востоке

Объем эквайрингового оборота Дальневосточного Сбербанка за 2015 год составил около 150 млрд рублей, что почти в 2 раза превышает показатели прошлого года. На сегодня в банке обслуживаются более 14 тысяч компаний, использующих услугу приема к оплате банковских карт. Всего предприятия-клиенты банка имеют около 28 тысяч торгово-сервисных точек на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В том числе 56 клиентов использует сервис «Интернет-эквайринг». Эта услуга позволяет принимать онлайн платежи по банковским картам, обеспечивает быстроту и безопасность расчетов.

«Безналичные платежи становятся все более распространенной формой расчетов за товары и услуги, и все активнее заменяют наличные. Прием к оплате банковских карт позволяет предпринимателям привлечь новых клиентов - владельцев банковских карт и повысить средний размер покупки, а также облегчить и ускорить работу кассира. Немаловажный плюс сервиса - сокращение расходов на инкассацию», - подчеркнула Наталья Цыкал, Заместитель Председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Количество подключенного эквайрингового оборудования за год выросло на 13 % и на сегодня составляет 33,3 тысячи единиц.

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.