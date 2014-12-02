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Стартовала новогодняя акция программы "Спасибо от Сбербанка"
Три победителя новогодней акции программы «Спасибо от Сбербанка» будут награждены путевками в парк развлечений в Париже от компании TPStravel.
Акция проходит с 1 декабря 2014 года по 31 января 2015 года. Чтобы принять в ней участие, достаточно зарегистрироваться в акции и совершить покупки у трех партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» на общую сумму от 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Акция предусматривает большое количество дополнительных призов. 15 ее участников получат подарочные сертификаты на 3 тыс. рублей от ювелирного бренда «АДАМАС». 2015 участникам, выполнившим условия акции, будут начислены по 1000 бонусов СПАСИБО. Кроме того, благодаря специальным предложениям от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка» покупки с картой Сбербанка с 1 декабря по 31 января принесут дополнительные бонусы СПАСИБО всем участникам программы. В числе партнеров, начисляющих дополнительные бонусы во время проведения акции, – «БУРГЕР КИНГ» (15%), Glam и LeCadeau (15%), «Ол!Гуд» (15%), «Нияма» (10%), «Стильпарк» (8%), Zenden (7%), Baon (6%), TEZ TOUR (6%), А5 (5%), Enter (5%) и «Посуда Центр» (2%).
«Спасибо от Сбербанка» – одна из крупнейших банковских программ лояльности в России. Аудитория программы насчитывает почти 14 млн человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом. Дополнительные бонусы СПАСИБО участники получают, совершая покупки у партнеров программы и участвуя в акциях программы «Спасибо от Сбербанка». Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки. Сегодня партнерами программы являются более 350 торговых сетей.
Участником программы «Спасибо от Сбербанка» может стать любой держатель банковской карты* Сбербанка. Процесс регистрации в программе прост (через банкомат Сбербанка, систему Сбербанк Онлайн или с помощью СМС) и не требует визита в отделение банка.
В 2014 году программа была награждена международной премией Loyalty Awards в номинациях «Лучшая коалиционная программа лояльности», «Лучшая программа лояльности финансовых институтов» и «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт».
*Кроме карт Maestro и Maestro «Социальная» Северо-Западного банка Сбербанка России, номера, которых начинаются с цифр 676195, 63900255.
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