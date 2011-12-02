Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сбербанк заработал за 9 месяцев 255,8 млрд руб. чистой прибыли
Сбербанк России огласил финансовые результаты своей деятельности за 9 месяцев 2011 года по МСФО. За это период Сбербанку удалось заработать 255,8 млрд. рублей чистой прибыли, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основной причиной увеличения чистой прибыли стал рост операционных доходов и восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля, прокомментировали в управлении общественных связей банка.
По состоянию на 30 сентября 2011 года активы группы составили 9 545,5 млрд. рублей, увеличившись на 10,6% с начала года.
Кредитный портфель за 9 месяцев вырос на 21,2%. Кредиты физическим лицам составили 1 593,2 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года (прирост 20,7%) , кредиты юрлицам увеличились на указанную дату на 17,4% и составили 5 718,3 млрд. рублей. Доля «неработающих» кредитов за 9 месяцев в общем кредитном портфеле снизилась с 7,3% до 6,1%.
Объем депозитов физических лиц увеличился в течение 9 месяцев 2011 года на 8,8% до 5 258,5 млрд. рублей. Как отметили в пресс-службе банка, средства физлиц остаются основным источником финансирования Группы: на них приходится 62,9% всех обязательств Группы.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба