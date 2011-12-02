Сбербанк заработал за 9 месяцев 255,8 млрд руб. чистой прибыли

Сбербанк России огласил финансовые результаты своей деятельности за 9 месяцев 2011 года по МСФО. За это период Сбербанку удалось заработать 255,8 млрд. рублей чистой прибыли, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основной причиной увеличения чистой прибыли стал рост операционных доходов и восстановление резервов под обесценение кредитного портфеля, прокомментировали в управлении общественных связей банка.

По состоянию на 30 сентября 2011 года активы группы составили 9 545,5 млрд. рублей, увеличившись на 10,6% с начала года.

Кредитный портфель за 9 месяцев вырос на 21,2%. Кредиты физическим лицам составили 1 593,2 млрд. рублей по состоянию на 30 сентября 2011 года (прирост 20,7%) , кредиты юрлицам увеличились на указанную дату на 17,4% и составили 5 718,3 млрд. рублей. Доля «неработающих» кредитов за 9 месяцев в общем кредитном портфеле снизилась с 7,3% до 6,1%.

Объем депозитов физических лиц увеличился в течение 9 месяцев 2011 года на 8,8% до 5 258,5 млрд. рублей. Как отметили в пресс-службе банка, средства физлиц остаются основным источником финансирования Группы: на них приходится 62,9% всех обязательств Группы.