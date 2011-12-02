В обращение выходит новая 10-рублевая монета

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. С 1 декабря Банк России выпускает в обращение новую монету номиналом 10 рублей, посвященную 50-летию первого полета человека в космос. Она является законным средством наличного платежа на территории РФ.

Как уточнили в департаменте внешних и общественных связей Банка России, На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения космического корабля, звезд и земного шара, по окружности имеется надпись: "50 лет первого полета человека в космос".

Новая монета выпущена тиражом 50 млн. штук.