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Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 0,27%
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. Текущее значение составляет 142 230.
После небольшого отскока последовало новое снижение. Фьючерс на волне роста снова поднялся до пробитого ранее нисходящего тренда на 144000. От него цена откатилась назад. На снижении фьючерс вернулся в район 142000-142500 к долгосрочному восходящему тренду с начала июня и одновременно к пробитому вчера локальному нисходящему тренду с середины октября. Подробнее в аналитике от Владивостокского филиала ФГ БКС.:
В итоге последние дни фьючерс на индекс РТС находится в узком диапазоне между 142000 и 144000. Консолидация продолжается, но выход из нее вскоре состоится. Наверху ориентироваться надо будет на ближайшие сопротивления в районе 146000-147000, внизу близлежащие цели на 141000, далее 137000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,3%, азиатские рынки разнонаправлены, цены на нефть стабильны на текущих уровнях.
Ближайшие сопротивления - 144000, 146000-147000. Ближайшие поддержки - 142000, 141000, 137000.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
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