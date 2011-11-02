ВТБ купил долю в Банке Москвы и ССГ за 103 млрд руб.

Пакет акций Банка Москвы, ранее принадлежавший столичному правительству, перешел в собственность ВТБ. «Центральная топливная компания», 100% акций которой находятся в собственности Москвы, завершила сделки по продаже пакета акций Банка Москвы в размере 46,48% уставного капитала, а также пакета акций компании «Столичная страховая группа» (владеет 17% Банка Москвы) в размере 25% уставного капитала плюс 1 акция», - сообщила журналистам заместитель столичного мэра, руководитель департамента имущества города Наталья СЕРГУНИНА. Предложения о приобретении акций Банка Москвы и ССГ поступили от ВТБ и Альфа-банка. «Окончательный выбор был сделан в пользу ВТБ, который предложил более привлекательные для продавца условия сделок как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения предоставления всей необходимой разрешительной документации», - сообщила заместитель мэра.