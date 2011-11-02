Инвестфонд для ДФО и Байкальского региона будет сформирован до 1 мая

Фонд прямых инвестиций для Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Байкальского региона будет сформирован до 1 мая 2011 года, сообщил премьер РФ Владимир ПУТИН. «До 1 мая 2011 года необходимо решить все оргвопросы по образованию этого фонда. Сейчас на оценке во Внешэкономбанке находятся дальневосточные проекты на сумму 88 млрд рублей», - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.