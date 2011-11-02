Допофис Промсвязьбанка в Находке сменил прописку

31 марта дополнительный офис "Находкинский" Владивостокского филиала Промсвязьбанка открылся по новому адресу: г. Находка, ул. Портовая, 4. Кроме того, банк будет работать по новому графику. Так, в будние дни клиентов - физических лиц ждут до 21 часа, в выходные офис работает до 17 часов.