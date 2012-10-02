Налоги у нас ниже американских, но выше китайских

Россия заняла пятую строчку среди 14 ведущих экономик мира в составленном KPMG рейтинге совокупной налоговой нагрузки. Первое место, означающее самый низкий уровень налогов, отдано Индии с индексом 49,7% (за 100% взят уровень фискального бремени в США).

Свой индекс общей налоговой нагрузки (Total Tax Index) KPMG получила, «взвесив» уровень бремени по основным корпоративным налогам - на прибыль, на имущество, на прирост капитала; по НДС или налогу с продаж; а также по разнообразным местным налогам и социальным выплатам с зарплат работников. Для составления рейтинга была проанализирована нагрузка по 19 видам бизнеса в каждой из стран (12 перерабатывающих компаний, три - из отрасли R&D (НИОКР), по две - из IT-сектора и сферы услуг для бизнеса).

На втором месте рейтинга c индексом 59,1% - Канада. На третьем - Китай (59,7%), на четвертом - Мексика (63,6%). Индекс России - 71,7%, то есть фискальная нагрузка на российские компании в среднем на 28,3% ниже, чем в США. В Великобритании общее налоговое бремя почти такое же, как в РФ,- 73,3% от американского. Наиболее же высокая нагрузка - в Японии (152,3%), в Италии (152,9%) и во Франции (179,7%).

Исследование KPMG подтвердило, что в налоговой сфере у ведущих стран мира нет единого подхода - уровень бремени сильно различается по экономикам, отраслям промышленности и способам изъятия денег в бюджеты. Единственный явный вывод: в развитых странах нагрузка выше, чем в развивающихся.

В РФ, согласно исследованию, нагрузка выше в перерабатывающей промышленности (седьмое место), ниже - в IT (третье после Канады и Индии), в R&D (пятое место) и в сфере услуг для бизнеса (второе место после Индии).