www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Налоги
Распечатать

Налоги у нас ниже американских, но выше китайских

02 Октября 2012, 15:55 | Дальний Восток

Россия заняла пятую строчку среди 14 ведущих экономик мира в составленном KPMG рейтинге совокупной налоговой нагрузки. Первое место, означающее самый низкий уровень налогов, отдано Индии с индексом 49,7% (за 100% взят уровень фискального бремени в США).

Свой индекс общей налоговой нагрузки (Total Tax Index) KPMG получила, «взвесив» уровень бремени по основным корпоративным налогам - на прибыль, на имущество, на прирост капитала; по НДС или налогу с продаж; а также по разнообразным местным налогам и социальным выплатам с зарплат работников. Для составления рейтинга была проанализирована нагрузка по 19 видам бизнеса в каждой из стран (12 перерабатывающих компаний, три - из отрасли R&D (НИОКР), по две - из IT-сектора и сферы услуг для бизнеса).

На втором месте рейтинга c индексом 59,1% - Канада. На третьем - Китай (59,7%), на четвертом - Мексика (63,6%). Индекс России - 71,7%, то есть фискальная нагрузка на российские компании в среднем на 28,3% ниже, чем в США. В Великобритании общее налоговое бремя почти такое же, как в РФ,- 73,3% от американского. Наиболее же высокая нагрузка - в Японии (152,3%), в Италии (152,9%) и во Франции (179,7%).

Исследование KPMG подтвердило, что в налоговой сфере у ведущих стран мира нет единого подхода - уровень бремени сильно различается по экономикам, отраслям промышленности и способам изъятия денег в бюджеты. Единственный явный вывод: в развитых странах нагрузка выше, чем в развивающихся.

В РФ, согласно исследованию, нагрузка выше в перерабатывающей промышленности (седьмое место), ниже - в IT (третье после Канады и Индии), в R&D (пятое место) и в сфере услуг для бизнеса (второе место после Индии).

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru