Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Налоги у нас ниже американских, но выше китайских
Россия заняла пятую строчку среди 14 ведущих экономик мира в составленном KPMG рейтинге совокупной налоговой нагрузки. Первое место, означающее самый низкий уровень налогов, отдано Индии с индексом 49,7% (за 100% взят уровень фискального бремени в США).
Свой индекс общей налоговой нагрузки (Total Tax Index) KPMG получила, «взвесив» уровень бремени по основным корпоративным налогам - на прибыль, на имущество, на прирост капитала; по НДС или налогу с продаж; а также по разнообразным местным налогам и социальным выплатам с зарплат работников. Для составления рейтинга была проанализирована нагрузка по 19 видам бизнеса в каждой из стран (12 перерабатывающих компаний, три - из отрасли R&D (НИОКР), по две - из IT-сектора и сферы услуг для бизнеса).
На втором месте рейтинга c индексом 59,1% - Канада. На третьем - Китай (59,7%), на четвертом - Мексика (63,6%). Индекс России - 71,7%, то есть фискальная нагрузка на российские компании в среднем на 28,3% ниже, чем в США. В Великобритании общее налоговое бремя почти такое же, как в РФ,- 73,3% от американского. Наиболее же высокая нагрузка - в Японии (152,3%), в Италии (152,9%) и во Франции (179,7%).
Исследование KPMG подтвердило, что в налоговой сфере у ведущих стран мира нет единого подхода - уровень бремени сильно различается по экономикам, отраслям промышленности и способам изъятия денег в бюджеты. Единственный явный вывод: в развитых странах нагрузка выше, чем в развивающихся.
В РФ, согласно исследованию, нагрузка выше в перерабатывающей промышленности (седьмое место), ниже - в IT (третье после Канады и Индии), в R&D (пятое место) и в сфере услуг для бизнеса (второе место после Индии).
Новости тематики
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Налоговая взыщет долги в одной инспекции
- При вывозе товаров из России покупателям будут возвращать НДС
- Более 11 млрд рублей поступило в региональные бюджеты Магаданской области с начала года
- По имущественным налогам жители ЕАО задолжали более 30 млн рублей
- Минфин не согласен с предложением Медведева по созданию на Дальнем Востоке офшора
- Правительство готовит льготы для дальневосточников
- Налоговики подарят каждому россиянину по два миллиона рублей
- В новый год с новыми налогами
- Депутаты определят размер госпошлины за регистрацию собственности на недвижимость в составе ПИФа
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой