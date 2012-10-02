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Ипотечным ставкам некуда расти
Средняя ставка по ипотечному кредиту, которая сформировалась на рынке в пределах 12-13%, на сегодняшний день адекватна экономической ситуации в стране, и вряд ли до Нового года пойдет вверх выше 0,25%, считает директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Андрей ОСИПОВ.
В 2012 году основными ипотечными событиями стали рост объема выдач и закономерный рост портфелей коммерческих банков, оперирующих кредитами в данной сфере. 1 трлн 850 млрд рублей - таков объем ипотечного рынка России на 1 сентября 2012 года. 540 млрд рублей кредитов выдано на приобретение жилой недвижимости в рамках ипотечных кредитов только в этом году, что подтверждает 25%-ный рост к итогам 2011 года.
Доля группы ВТБ в данном объеме составляет 18%, и если говорить обыденным языком, каждый пятый ипотечный кредит, выданный в России, оформлен на покупку жилья именно благодаря группе ВТБ. Локомотивный продукт 2012 года «Победа над формальностями», который предусматривает получение решения о кредите в течение дня, с учетом предоставления 2-х документов, оправдал возложенные на него надежды и, несмотря на определенный риск, сегодня подтверждает высокое качество кредитного портфеля банка.
Динамика прироста ипотечного портфеля Владивостокского офиса ВТБ24 также одна из высоких в целом по стране. По словам Людмилы УЛАНОВОЙ, начальника отдела ипотечного кредитования Центра ипотечного кредитования банка во Владивостоке, более 5,2 млрд рублей удалось сформировать кредитному офису на сегодняшний день. Средняя сумма ипотечного кредита во Владивостоке сегодня также одна из самых высоких в России – 1,9 млн рублей, что объясняется в том числе заявками от клиентов ВИП-сегмента, которые, оформляя кредиты в нашем городе, приобретают недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Жители Приморья обычно оформляют кредит на суммы 1,3 млн рублей. Людмила Уланова обратила внимание на то, что введение в строй жилых объектов в Снеговой Пади стало новым витком для роста выдач ипотечных кредитов в банке.
В свою очередь Александр ВЯЛКОВ, управляющий региональным офисом ВТБ24 во Владивостоке, заметил, что уже сегодня в банк обращаются строительные компании, желающие получить аккредитацию на строительство жилья для многодетных семей, получающих земельные участки от муниципалитетов.
Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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