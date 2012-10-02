Страховое покрытие в миллион рублей? Банки категорически против

Министерство финансов РФ и Центробанк, совместно с Министерством экономического развития и АСВ (Агентство по страхованию вкладов) обсуждают возможность повысить сумму страхового покрытия по вкладам населения.

Напомним, что сейчас эта сумма составляет 700 тыс. рублей. Предлагается повысить ее до 1 млн рублей, но, как и ожидалось, крупные банки в подавляющем своем большинстве решительно против такого повышения страхового покрытия. Это и неудивительно, ведь именно им предстоит выплачивать страховку в случае банкротства других, более мелких банков. Поясним, что от суммы страхового покрытия и от размеров банка зависит сумма, которую банки обязаны вносить регулярно в систему страхования.