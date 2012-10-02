Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсионный ликбез по-приморски
Более 5 тыс. старшеклассников и студентов из 156 учебных заведений края прослушали на прошлой неделе лекции специалистов Пенсионного фонда в рамках Единого дня пенсионной грамотности для учащейся молодежи.
20 встреч состоялось в учебных заведениях Владивостока с участием руководителей краевого Отделения ПФР и начальников его структурных подразделений. Так, управляющий Отделением Александр МАСЛОВЕЦ провел урок пенсионной грамотности в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже. Выступая перед учащимися, он отметил, что молодые люди должны знать о главных правилах, по которым формируется их будущая пенсия.
Кстати, в этом году Пенсионный фонд России подготовил и издал тиражом в 1 млн экземпляров второе, дополненное издание специального учебного пособия. Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» даст молодым людям базовые знания в области пенсионного законодательства. Эти буклеты получили все участники Единого дня пенсионной грамотности. До конца года 13 тыс. экземпляров, поступивших в край, будут переданы учащимся, преподавателям, в школьные библиотеки.
Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Налоговая взыщет долги в одной инспекции
- При вывозе товаров из России покупателям будут возвращать НДС
- Более 11 млрд рублей поступило в региональные бюджеты Магаданской области с начала года
- По имущественным налогам жители ЕАО задолжали более 30 млн рублей
- Минфин не согласен с предложением Медведева по созданию на Дальнем Востоке офшора
- Правительство готовит льготы для дальневосточников
- Налоговики подарят каждому россиянину по два миллиона рублей
- В новый год с новыми налогами
- Депутаты определят размер госпошлины за регистрацию собственности на недвижимость в составе ПИФа
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин