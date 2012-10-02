Пенсионный ликбез по-приморски

Более 5 тыс. старшеклассников и студентов из 156 учебных заведений края прослушали на прошлой неделе лекции специалистов Пенсионного фонда в рамках Единого дня пенсионной грамотности для учащейся молодежи.

20 встреч состоялось в учебных заведениях Владивостока с участием руководителей краевого Отделения ПФР и начальников его структурных подразделений. Так, управляющий Отделением Александр МАСЛОВЕЦ провел урок пенсионной грамотности в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже. Выступая перед учащимися, он отметил, что молодые люди должны знать о главных правилах, по которым формируется их будущая пенсия.

Кстати, в этом году Пенсионный фонд России подготовил и издал тиражом в 1 млн экземпляров второе, дополненное издание специального учебного пособия. Учебник «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» даст молодым людям базовые знания в области пенсионного законодательства. Эти буклеты получили все участники Единого дня пенсионной грамотности. До конца года 13 тыс. экземпляров, поступивших в край, будут переданы учащимся, преподавателям, в школьные библиотеки.

Яна МАЛЬЦЕВА, газета "Золотой Рог".