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Кредитные истории в открытом доступе

02 Октября 2012, 12:48 | Дальний Восток

Ограничения на получение информации из БКИ могут снять.

Участники рынка бюро кредитных историй (БКИ) и банковское сообщество по поручению Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) подготовили поправки к закону «О кредитных историях». Предлагается обязать передавать данные в БКИ не только кредитные, но и микрофинансовые организации, а также коллекторов. И дать доступ к кредитным историям не только заемщикам и кредиторам, а всем желающим, получившим согласие субъекта истории. Такая мера позволит увеличить доходы БКИ на 30-50%, считают эксперты.

Как пишет «Коммерсант», на прошлой неделе ФСФР, основной регулятор рынка кредитных историй, получила предложения Ассоциации российских банков (АРБ) по внесению поправок в закон «О кредитных историях». Вопрос необходимости его совершенствования был поднят в августе на совещании в ФСФР в связи с изменившимися с момента принятия закона (2005 год) реалиями рынка.

Предложенные поправки коснулись расширения источников формирования базы бюро кредитных историй. Предлагается обязать передавать данные о кредитных историях в БКИ не только кредитные организации, как сейчас, но и микрофинансовые организации (МФО), и коллекторские агентства. Внесение таких поправок обусловлено активным развитием рынка микрофинансирования - с 2011 года, когда деятельность МФО была законодательно урегулирована, число зарегистрированных в реестре ФСФР МФО выросло до 2137, в то время как, по статистике ЦБ, на 1 сентября всего в России была зарегистрирована 1101 кредитная организация. Коллекторы, по мнению авторов поправок, «обладают информацией в отношении именно тех должников, кредитная история которых привлекает наибольшее внимание».

Помимо этого, поправки предполагают расширение доступа к кредитным историям. Так, если сейчас доступ к кредитной истории имеет ее субъект (лицо, в отношении которого формируется история) и при согласии субъекта кредитор (в том числе на этапе рассмотрения заявки на предоставление ссуды), то предлагается дать доступ к данным об истории всем, кто заручился согласием субъекта истории. «Потенциальный интерес кредитный отчет представляет для самого широкого круга контрагентов, - отмечают авторы поправок. - При наличии согласия субъекта кредитной истории нет никаких оснований отказывать любому лицу в получении кредитного отчета».

По мнению участников рынка БКИ, такие поправки смогут существенно расширить их бизнес. «Как показывает опыт США, активно используют данные о кредитных историях при оценке клиентов и определении стоимости услуг страховые, телекоммуникационнные компании и фирмы, оказывающие услуги по аренде, - говорит гендиректор «Эквифакс кредит сервисиз» Олег ЛАГУТКИН. - Расширение доступа к кредитным историям в России позволит увеличить выручку БКИ, которая сейчас по рынку составляет 1-1,5 млрд рублей, на 30-50%». По словам гендиректора НБКИ Александра ВИКУЛИНА, расширение числа пользователей кредитной истории позволит заемщикам с положительной историей получать выгоды не только в банковском, но и в смежных секторах.

Спрос на кредитные истории со стороны нефинансовых организаций действительно есть, особенно со стороны страховщиков. «Практика использования дополнительных данных, в том числе и кредитных историй, вполне оправданна с точки зрения андеррайтинга, - говорит гендиректор СГ МСК Сергей Савосин. - Мы готовы использовать данные кредитных историй своих клиентов для пересмотра тарифов как вверх, так и вниз». С ним согласен и глава «АльфаСтрахования» Владимир СКВОРЦОВ: «Аккуратность при погашении кредита коррелирует с риском мошенничества, мы бы использовали это в своих расчетах, но как это в итоге изменило бы тарифы, пока говорить трудно».

Впрочем, для расширения клиентской базы БКИ придется получить одобрение предложенных поправок со стороны заинтересованных ведомств. В ФСФР «Ъ» сообщили, что пока не успели детально изучить предложения АРБ и не готовы их комментировать. В одном из финансовых ведомств считают, что расширение доступа к кредитным историям пока преждевременно. «Тут есть вопросы относительно банковской тайны и вообще целесообразности такого решения»,- говорит собеседник «Ъ». Аналогичной позиции придерживаются и в Роспотребнадзоре. «У кредитных организаций есть требования по обеспечению безопасности хранения информации, но если дать доступ любому лицу, получившему зачастую формальное согласие субъекта истории, то есть риск ненадлежащего хранения персональных данных и их утечки», - говорит начальник управления по защите прав потребителей Роспотребнадзора Олег ПРУСАКОВ.

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