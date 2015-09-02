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Более 1,5 тысяч дальневосточных компаний подключили услугу E-Invoicing от Сбербанка
Более 1,5 тысяч корпоративных клиентов Дальневосточного Сбербанка подключили себе услугу безбумажного документооборота с контрагентами. Сервис E-Invoicing не просто позволяет юридическим лицам экономить на бумаге и серверном пространстве для хранения многочисленных документов, но и упрощает процесс налогового декларирования.
«При переходе на электронный документооборот наши клиенты экономят не только время, но и деньги, ведь услуга позволяет, при минимальной абонентской плате, направлять неограниченное количество документов в адрес контрагентов и налоговой инспекции», – рассказывает Марина ПЕРЕБЕЙНУС, заместитель Председателя Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России».
Безбумажные технологии активно внедряются и в банке. Так, с апреля текущего года Дальневосточный Сбербанк направляет своим клиентам счета-фактуры за оказанные услуги, облагаемые НДС, в электронном виде. По состоянию на 1 сентября 2015 года их ежемесячно получают более 1 тыс. корпоративных клиентов.
А с сентября этого года Сбербанк внедряет электронный документооборот с корпоративными клиентами при осуществлении кредитных и гарантийных сделок, что существенно сокращает время на передачу таких документов, как бухгалтерская отчетность, расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности, справки об оборотах и остатках на расчетных счетах, справки из подразделений Федеральной налоговой службы и другие документы.
Напомним, что E-invoicing – это универсальная электронная система юридически значимого межкорпоративного документооборота, позволяющая решать бизнес-задачи в режиме online вне зависимости от расстояния между контрагентами, масштабов бизнеса и вида деятельности. E-invoicing позволяет контрагентам обмениваться в электронном виде документами между собой и предоставлять отчетность в контролирующие органы (Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Росстат, Фонд социального страхования). Согласно регламенту, описанному в приказе Министерства финансов №50-н, компании официально освобождаются от бумажной формы счет-фактуры в пользу электронной.
Благодаря механизму электронной подписи отправляемые документы обладают юридической силой на всей территории РФ. E-Invoicing снижает расходы на доставку и хранение документов, обязательных при торгово-рыночной деятельности и оказании услуг (счета, счет-фактуры, товарные накладные и пр.). Пользователи системы могут также отправлять неструктурированные документы, то есть любые документы свободного формата (договоры, акты, отчеты и т.д.). При этом доставка документов между контрагентами происходит мгновенно.
Для удобства клиентов услуга E-invoicing полностью встроена в систему интернет-банкинга Сбербанка (система «Сбербанк Бизнес Онлайн»), что позволяет в одном окне не только осуществлять различные операции по расчетным счетам, но и обмениваться документами с контрагентами. Кроме этого, существует возможность интеграции системы межкорпоративного электронного документооборота в учетную систему клиента. Благодаря этому увеличивается эффективность документооборота, исключается вероятность ошибок ручного ввода, быстрее формируются платежные поручения по входящим документам, ускоряется процесс создания, обработки и передачи документов, а также минимизируются трудозатраты сотрудников.
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