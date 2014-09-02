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Банки смотрят на Восток

02 Сентября 2014, 16:32 | Дальний Восток

В свете укрепления российско-китайских взаимоотношений растет число банков, желающих наладить взаимодействие. Развитию межбанковского сотрудничеству двух стран содействуют и центральные банки России и Китая. К работе над взаимодействием в финасовой сфере на международном уровне подключился и Россельхозбанк.

Так, в начале марта 2014 года делегация Россельхозбанка, возглавляемая председателем правления Дмитрием ПАТРУШЕВЫМ, посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику. В рамках двухсторонних встреч с руководством ведущих кредитных организаций КНР, в числе которых Сельскохозяйственный банк Китая, Банк сельскохозяйственного развития Китая и Банк Пекина, были проведены консультации по вопросам расширения сотрудничества. Стороны обсудили специфику работы с агропромышленным сектором экономики, которому уделяется особое внимание в обеих странах.

По результатам визита были достигнуты договоренности о создании рабочих групп с участием представителей Россельхозбанка и банков Китая с целью развития всестороннего взаимодействия, а также активизации работы под эгидой подписанных или планируемых к подписанию соглашений о сотрудничестве. Такого рода перспективы открывают путь для плодотворного сотрудничества России и Китая в сфере сельского хозяйства, что доказал Агрофорум, прошедший в Харбине в июле 2014 года. Агрофорум вызвал большой интерес деловых кругов России и Китая и собрал более 160 участников.

Российская сторона заинтересована во взаимодействии с китайскими партнерами и инвесторами, в частности, в создании животноводческих агрокомплексов, строительстве объектов инфраструктуры, хранения и переработки сельхозпродукции на территории России. Особенно это касается районов Дальнего Востока, Сибири. По окончании форума были подписаны соглашения о реализации ряда инвестиционных проектов с участием Китая на Дальнем Востоке.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: АТР  банки  международное сотрудничество 






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