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Промсвязьбанк презентовал портал "ЧесТнок"

02 Сентября 2014, 16:29 | Дальний Восток

Банк выступил партнером конкурса "Бизнес-Успех"

Крупное деловое событие для предпринимателей - Форум "Территория бизнеса - территория жизни" собрало более 300 бизнесменов, банкиров, глав муниципалитетов и лидеров общественного мнения ДФО. Центральным событием форума стала кейс-конференция "Бизнес-Успех", на которой финалисты Национальной предпринимательской премии защищали свои бизнес-проекты в рамках регионального этапа.

Организаторы форума - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" и Агентство стратегических инициатив при поддержке Минэкономразвития России. Данное мероприятие также было поддержано рядом крупнейших российских банков и крупными компаниями Приморья. На круглом столе обсудили перспективные направления и форматы выстраивания сотрудничества, государственную поддержку экспорта, предложения по темам и формам работы на Российско-Азиатском форуме бизнес-проектов "Маяк" в мае 2015 года.

Неподдельный интерес у участников форума вызвала защита бизнес-проектов в рамках регионального этапа премии "Бизнес-успех". Так, победителем номинации "Молодежная премия" стал Александр КОЛБАС, который представил инжиниринговую компанию "Теребра". Компания владеет технологией многократного повышения эффективности прессов и экструдеров, использующихся в различных отраслях промышленности. Промсвязьбанк, как официальный партнер и спонсор номинации, вручил победителю Macbook Pro.

"Подобные мероприятия вызывают большой интерес у региональных бизнес-сообществ , потому что позволяют наладить прямой диалог между предпринимателями и представителями органов власти, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Малый и средний бизнес" Промсвязьбанка Константин БАСМАНОВ. - К тому же, такие крупные форумы привлекают много специализированных организаций, работающих с малым бизнесом: банки, страховые компании, интернет-бухгалтерии, а бизнесмены получают возможность побывать на популярных обучающих мастер-классах совершенно бесплатно".

На форуме "Территория бизнеса - территория жизни" был впервые презентован портал "ЧесТнок". Это уникальная платформа, которая аккумулирует полезные сервисы для предпринимателей, и помогает найти новые инструменты для развития своего бизнеса. Основная задача "ЧесТнока" - популяризация и поддержка предпринимательской деятельности. На портале размещаются истории успеха от представителей малого и среднего бизнеса со всей страны. Кроме того, при помощи "ЧесТнока" можно подать заявку на финансирование или, наоборот, получить рекомендации по вложению денег в перспективные проекты. При помощи сервиса также можно получить квалифицированный банковский совет и даже экспресс-анализ своего подрядчика с его ключевыми характеристиками.

На мероприятии также состоялся отбор проектов в Венчурный фонд Промсвязьбанка. В отборе приняли участие четыре проекта молодых предпринимателей Приморья. Венчурный фонд Промсвязьбанк запустил в 2013 году в партнерстве с общественной организацией "ОПОРА России". Средняя сумма инвестиций в один проект составляет 3-6 млн рублей, объем фонда - 300 млн рублей. Основное условие участия в конкурсном отборе - возраст предпринимателя до 35 лет, а также успешный опыт ведения микро- или малого бизнеса, который нуждается в инвестициях лишь в целях увеличения масштаба существующего. Старт-апы в данном случае не рассматриваются, поскольку для этого существует уже немало специализированных фондов и структур.

В прошлом году Промсвязьбанк уже устраивал подобный отбор проектов в венчурный фонд во Владивостоке. Тогда представленные проекты разнообразны как в сферах их применения (торговля, общественное питание, рекламная индустрия, мусоропереработка и т.д.), так и в степени их проработки. В этом году проекты также порадовали своим разнообразием: участники презентовали проекты из области общественного питания, торговли медицинским оборудованием, моды и аксессуаров. Члены жюри, проанализировав все работы, остановились подробнее на одном из проектов, а остальным участникам дали рекомендации по дальнейшему развитию.

Анна РЫКОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: бизнес  Промсвязьбанк  проекты 



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