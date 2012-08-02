Тренд недели: В ожидании новых денег

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ZRPRESS. С прошлой среды рынок снова смог сформировать рост, который позволил вернуть индекс ММВБ выше 1400. Основной позитив, который позволил прервать падение прошлой недели, сделал глава ЕЦБ Драги, который пообещал сделать все, чтобы спасти евро. Рынки восприняли эту новость как прямой намек на скупку облигаций проблемных стран, а значит, появилась надежда на новые деньги, а учитывая, что на горизонте маячил еще и ФРС, все сложилось крайне удачно для покупок.

Несмотря на все усилия покупателей, движение проходило в рамках наших технических ожиданий, сопротивление располагалось по ММВБ на уровне 1400-1410, при благоприятных раскладах - 1450. В итоге импульса хватило, чтобы остановиться между 1410 и 1450. Последние два дня идет позиционная торговля, игроки ждут заседание ФРС и поэтому отказываются совершать активные действия.

Рынки снова находятся в ожидании новых денег, игроки уже привыкли к такому положению дел. Ситуация в мировой экономике оставляет желать лучшего, поэтому только свежие вливания пробуждают аппетит к риску. К примеру, после заявления Драги Бразилия за день взлетела почти на 5%. А вот, например, Китай, напротив, находится на минимальных отметках за последние 3 года, не лучше обстоят дела и у Японии. В результате ситуация на фондовых рынках отличается контрастностью. Европейские фондовые индексы также показывают весьма разношерстную динамику.

На этом фоне продолжаются активные консультации глав центральных банков по поиску света в конце туннеля. Министр экономики США Гайтнер прилетел в Европу, чтобы настоятельно порекомендовать Германии и ЕЦБ побыстрее решить общеевропейские проблемы и подумать о стимуляции не только долгосрочного, но и краткосрочного роста. Действия Гайтнера по активизации на европейском направлении могут косвенно говорить о том, что ФРС пока не готов к новым стимулам и активно к этому подталкивает Европу, чтобы снизить напряженность на рынках.

На этом фоне благополучно закончился июль, который в результате оказался весьма волатильным, и теперь наступает август, от которого многие участники ждут медвежьего рычания, основываясь в основном на историческом опыте этого месяца. На наш взгляд, ситуация на август весьма неопределенная и хотелось бы, что бы ФРС по итогам текущего заседания хоть что-нибудь из себя выдавил, а не ограничился заявлениями, который мы слышим уже полтора года. Если этого не произойдет, то август может стать волатильным месяцем с часто меняющимися трендами.

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Напомним, что до 20 августа должен решиться греческий вопрос по новому траншу, если решение будет затягиваться, то рынки снова будут нервничать. Судя по хорошей статистике из Китая по инфляции, нельзя исключать, что регулятор этой страны может пойти на новые меры стимулирования. В четверг состоится заседание ЕЦБ, которое должно пролить свет на словесные интервенции Драги и приоткрыть ларчик с его обещанными инструментами по спасению евро. Текущая неделя весьма насыщена на новости, и для более четкого понимания нужно будет принимать основные решения, основываясь на итогах заседания ФРС и ЕЦБ.

На наш рынок начали поступать деньги от дивидендов и выкупов, что добавляет определенный позитив. Поэтому многие игроки делают сейчас прогнозы, что если ФРС и ЕЦБ не подкачают, то мы сможем увидеть уверенный пробой 1450 по ММВБ и возможный выход в район 1500-1550.

По технике ситуация выглядит следующим образом: идущий технический отскок сейчас ограничен в своем росте, поэтому нужно дождаться хороших новостей, если они будут. Работаем по текущей технике, серьезное сопротивление располагается по ММВБ на уровне 1430-1450, при благоприятных раскладах 1500-1550. Поддержка на 1370 далее - 1350, при негативных раскладах - 1300. Техническая ситуация в паре доллар/рубль пока также остается неизменной, недельная техника остается на стороне доллара, что при неблагоприятном развитии событий может привести к заходу на максимальные отметки в 34 рубля.

Дмитрий ШИШОВ, начальник отдела экспертов БКС Экспресс, специально для Zrpress.Ru.

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