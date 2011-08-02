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Владивосток - Мюнхен: стратегическое партнерство
16 июля в Мюнхене в рамках российско-германской межгосударственной встречи на высшем уровне Примсоцбанком был подписан кредитный договор с немецким банком развития KfW.
В четверг 16 июля 2009 г. в Мюнхене состоялись российско-германские межгосударственные консультации на высшем уровне. Мероприятие прошло в торжественной обстановке исторического замка. В рамках переговоров, в присутствии Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, между двумя странами был подписан ряд стратегически важных проектов.
В результате встречи состоялось торжественное подписание соглашения о предоставлении средств на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса между Примсоцбанком и немецким банком развития KfW, сообщает пресс-служба банка.
Немецкое правительство издавна считает одним из главнейших направлений - развитие малого и среднего бизнеса. Впервые Примсоцбанк начал сотрудничество KfW в 2007 году, начав совместную программу кредитования малых предприятий. Несмотря на развивающийся международный кризис, банк смог доказать свою финансовую устойчивость и способность продолжать программы кредитования. Привлечение второго кредита от крупнейшего международного института развития в столь сложный период для всей экономики является знаковым событием для Примсоцбанка и подтверждает его статус успешного регионального банка Приморского края.
Всего в рамках программы планируется разместить порядка 600 млн рублей предприятиям малого и среднего бизнеса. Данные средства будут направлены на финансирование предприятий торговли, транспорта, обслуживания и других сфер бизнеса.
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