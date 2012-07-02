ЛДПР предлагает ввести материнский капитал на первого ребенка

Согласно законопроекту, размер выплаты за первого ребенка должен составить 100 тысяч рублей.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев выступил с инициативой ввести в России с 2013 года систему выплаты материнского капитала на первого ребенка. Эти деньги (так же, как выплаты после рождения второго и последующих детей) можно будет потратить на улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, формирование накопительной части трудовой пенсии женщины.

Законопроект предполагает, что сами выплаты начнутся лишь после 2016 года, что позволит предусмотреть расходную статью в новом бюджете, а не вносить поправки в уже существующий.

«Журнал здоровья».